Eskişehir'de aspiratör yangını daireyi harabeye çevirdi, evcil köpek yaşamını yitirdi

Eskişehir'de aspiratör kaynaklı yangın bir daireyi küle çevirdi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede, mutfak aspiratöründen kaynaklandığı belirtilen bir yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve içeriye giriş

Yangına müdahale eden ekipler, kapısı kırılarak girilen dairede alevleri söndürdü. Olay anında dairede kimsenin bulunmadığı aktarıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının bitişik bölümlere sıçramasının önlendiği belirtildi.

Maddi hasar ve can kaybı

Yangın sonucunda daire büyük ölçüde zarar görerek adeta küle döndü. İçeride bulunan bir köpeğin yangında telef olduğu öğrenildi. Çevredeki bir vatandaşın köpeği alıp birkaç metre ilerideki veterinere götürdüğü, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayvanın kurtarılamadığı bildirildi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı; hasarın boyutu ve yangının kesin çıkış nedeni üzerine soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'DE MUTFAK ASPİRATÖRÜ KAYNAKLI YANGININ ÇIKTIĞI DAİRE ADETA KÜLE DÖNERKEN, İÇERİDEKİ KÖPEK TELEF OLDU.