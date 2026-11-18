etkinlikte çocuklar ve aileleri bir araya geldi:

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Dünya Diyabet Günü etkinliğinde diyabetli çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde başlayan programın açılış bölümünde çocuklar farkındalık için birlikte pasta kesip balon uçurdu.

Etkinlik, Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Hasan Karakaş ve ekibi tarafından organize edildi. Katılımcılar, sosyal etkinliklerin yanı sıra diyabetle yaşam ve tedavi süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu; iki gün sürecek kamp boyunca çeşitli aktivitelerle zaman geçirilecek.

diyabet yönetiminde sensör desteği:

Dr. Hasan Karakaş, 14 Kasım'ın insülini keşfeden Frederick Banting'in doğum tarihi olması nedeniyle Dünya Diyabet Günü olarak anıldığını hatırlattı ve hastalıkla yaşam konusunda katılımcılara bilgi verdi. Karakaş, sensör teknolojisinin çocukların kan şekeri takibini kolaylaştırdığını vurguladı ve şunları söyledi: "Tüm diyabet hastalarına Sağlık Bakanlığı güvencesinde kesintisiz sensör desteği sağlanıyor".

Dr. Karakaş ayrıca Türkiye’de yaklaşık 10 diyabet hastasından 4’ünün diyabetik ketoasidoz ile başvurduğunu, 6 tanesinin ise kan şekeri yüksekliği nedeniyle tanı aldığını belirtti. Tip-1 diyabet tanısı konduğunda hastaların yemek öncesi ve yemekten iki saat sonra kan şekeri takibi yaptıklarını, günlük öğünlerde alınacak karbonhidratın hesaplanmasının kritik olduğunu anlattı. Sensörler sayesinde çocukların parmak delmeden daha rahat takip edilebildiği vurgulandı.

hastane hizmetleri ve bölgesel erişim:

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zafer Ergül, son altı ayda Çocuk Endokrinolojisi servisinin güçlendiğini ve multidisipliner bir diyabet ekibi kurulduğunu söyledi. Ergül, hastanede özel bir diyabet eğitim odası oluşturulduğunu ve ilin 19 ilçesinden gelen çocukların tanı, tedavi ve uzun dönem takiplerinin yürütüldüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Ergül ayrıca şunları belirtti: "Tip 1 diyabet, yalnızca hastanede değil, yaşamın her alanında destek gerektiren bir durumdur". Çocuk endokrinolojisi uzmanı bulunmayan Karabük, Çankırı ve Sinop gibi komşu illerden de hasta kabul edildiği kaydedildi.

yerel yönetim desteği ve kampın hedefi:

Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan etkinliği toplumsal sorumluluk olarak nitelendirdi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü imkanlarının sunulmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Atılgan'ın açıklaması şu şekilde: "Diyabet hastalığıyla mücadele eden ailelerimize ve onların çocuklarına yönelik bu etkinliği toplumsal sorumluluğun bir parçası olarak düşünüyorum".

Etkinliğe katılan 170 kişilik 50 aile, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda iki gün boyunca kamp yapacak. Programın amacı hem farkındalık yaratmak hem de çocukların sosyal ve eğitsel aktivitelerle doyasıya eğlenmesini sağlamak olarak açıklandı.

Diyabetli çocuklar, farkındalık için pasta kesip balon uçurdular