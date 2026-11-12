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Üyelerin yükünü hafifleten yönetim: 7 ayda somut adımlar

Bandırma Ağaç İşleri Odası yönetimi, 7 ayda muhasebe, OSGB, sigorta ve ekipman anlaşmaları yapıp yeni büroyu açtı; sektör destek hedefleri belirledi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 08:45

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Üyelerin yükünü hafifleten yönetim: 7 ayda somut adımlar

yönetimin 7 aylık çalışmaları:

Bandırma Ağaç İşleri Odası Başkanı Mücahit Topçu ve yönetimi, 2 Şubat 2026 tarihindeki seçimin ardından göreve gelerek üyelerin ekonomik yükünü hafifletmeye yönelik adımlar attı. Öncelik, üyelerin maliyetlerini azaltmak ve işletmelerin hizmet kalitesini yükseltmek oldu.

sözleşmeler ve hizmet kolaylıkları:

2025 yılı sonunda basit usul mükellefiyetinin kaldırılmasıyla muhasebe hizmeti almak zorunda kalan üyelerin maliyetini düşürmek için oda ile bir muhasebeci arasında anlaşma yapıldı. Bu protokol ile üyelerin muhasebe hizmetlerinden daha uygun bedellerle yararlanması hedeflendi.

İşyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında odaya kayıtlı işletmeler için bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) ile protokol imzalandı. Ayrıca üyelerin yangın söndürme ekipmanlarına piyasa fiyatlarının altında erişebilmesi amacıyla yerel bir firma ile anlaşma sağlandı.

Oda, üyelerin sağlık, işyeri ve araç sigortaları ile kasko ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli sigorta firmalarıyla görüşmeler yürüttü. En uygun teklifin sunulduğu firma ile anlaşma tamamlanarak hazırlanan protokol üyelerin bilgisine sunuldu.

yeni büro ve üyeye yönelik hizmetler:

Odanın hizmet kapasitesini ve üyelik aidiyetini artırmak amacıyla büro daha kullanışlı bir alana taşındı. Yönetim kurulu, oda üyeleri ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sonucunda yeni oda binası 8 Eylül 2026 tarihinde resmi açılışla hizmete girdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile banka arasında imzalanan protokol kapsamında 2026-2027 dönemini kapsayan Bonus Kart uygulaması oda üyelerine duyuruldu; bankanın mobil aracı aracılığıyla yerinde bilgilendirme ve başvuru desteği sağlandı.

gelecek dönem hedefleri:

Yönetim, üyelik artışı ve kayıt dışılığın azaltılması için ESBİS ile Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinin otomasyon üzerinden entegre çalışması için girişimlerde bulunmayı planlıyor. Buna paralel olarak, şartları taşıyan işletmelerin resen oda kaydının yapılması da hedefler arasında yer alıyor.

Mobilya sektörünün canlanması amacıyla KDV oranlarının düşürülmesi talebi federasyon aracılığıyla ilgili bakanlığa iletilmesi hedefleniyor. Ayrıca kalkınma ajansları işbirliğiyle mesleki eğitim kursları düzenlenerek sertifikalı ustalar yetiştirilmesi ve oda üyelerine e-ticaret alanında dijital destek sağlanması planlanıyor.

Bandırma Ağaç İşleri Odası yönetiminin, üyelerin ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik somut adımlar atmasının yanı sıra sektörün gelişimine katkı sunacak projeler üzerinde de çalışmaları sürdüğü bildirildi.

BANDIRMA AĞAÇ İŞLERİ ODASI BAŞKANI MÜCAHİT TOPÇU

BANDIRMA AĞAÇ İŞLERİ ODASI BAŞKANI MÜCAHİT TOPÇU

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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