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İBB meclisinde İSKİ’nin 20 milyar 307 milyon lira alacağı gündeme geldi

Murat Kant, Sayıştay raporuna dayanarak İSKİ’nin İBB’den 20 milyar 307 milyon lira alacağı olduğunu söyledi ve tahsilat ile çevre yatırımlarını sorguladı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 08:58

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EDİTÖR: Caner Şahin

İBB meclisinde İSKİ’nin 20 milyar 307 milyon lira alacağı gündeme geldi

Mecliste mali soru ve talepler:

AK Parti İBB ve Tuzla Belediye Meclis Üyesi Murat Kant, İBB Meclisi’nin kasım ayı oturumunda İSKİ’nin mali yapısı, tahsilat süreçleri ve çevre yatırımlarına ilişkin ciddi sorular yöneltti. Kant, 2025 yılı Sayıştay denetim raporundaki bulgulara atıf yaparak İSKİ ile İBB arasındaki hesaplaşmaların şeffaflaştırılmasını istedi.

İSKİ’nin alacakları ve borç verme gideri:

Kant, İSKİ’nin 2025 yılı borç verme giderinin yaklaşık 17 milyar 38 milyon lira seviyesine yükseldiğini, 2024 yılında ise bu giderin yaklaşık 626 milyon lira olduğunu ifade etti. Bir yılda borç verme giderinin yaklaşık 27 kat artmasını işaret eden Kant, Sayıştay verilerine göre İSKİ’nin İBB’den borç verme işlemleri nedeniyle tahsil edemediği alacağın 20 milyar 307 milyon lira olduğunu kaydetti. Kant yönetimden, bu tutarın neden tahsil edilmediğine dair açıklama talep etti ve 'İSKİ, İstanbul’un altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için mi var, yoksa Büyükşehir Belediyesinin finansman yükünü taşımak için mi?' diye sordu.

Su faturaları muhasebesi ve Sayıştay eleştirisi:

Mecliste ayrıca su faturalarına ilişkin muhasebe uygulamaları da tartışıldı. Kant, 2025 yılında İBB adına düzenlenen su faturalarından kaynaklanan alacağın yaklaşık 2 milyar 190 milyon lira olduğunu, bunun yaklaşık 412 milyon lirasının çevre temizlik vergisi payından mahsup edildiğini ve geriye kalan 1 milyar 778 milyon liranın borç verme hesabına aktarıldığını söyledi. Sayıştay'ın bu muhasebe uygulamasını mevzuata aykırı bulduğunu ve gecikme cezası uygulanmamasına yol açtığını belirten Kant, İBB yönetiminden tahsilat takvimi ve yapılan düzeltmelere ilişkin bilgi istedi.

Atık su yatırımları ve çevresel iddialar:

Kant, İstanbul’un atık su altyapısının kent nüfusu ve ekosistem gereksinimleri doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Meclise sunduğu verilere göre İstanbul’da şebekeye verilen günlük ortalama su miktarı yaklaşık 3,2 milyon metreküp seviyesinde seyrediyor ve 2025 başı verilerine göre atık suların sadece yaklaşık yüzde 34’ü ileri biyolojik arıtmadan geçiriliyor. Kant, Marmara Denizi’nin korunması açısından azot ve fosfor gideriminin önemine dikkat çekti ve altyapı yatırımlarının önceliklendirilmesini istedi.

Silahtarağa projesi ve izin eksiklikleri:

Kant, 2019’da iptal edilen Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesini gündeme getirdi; atık suların başka tesislere taşınmasının enerji, bakım ve işletme maliyetlerine etkilerinin açıklanmasını talep etti ve Silahtarağa’nın yapılmamasının İstanbul’a maliyetinin hesaplanıp hesaplanmadığını sordu. Ayrıca 2025 Sayıştay denetiminde bazı atık su arıtma tesislerinin çevre izni veya geçici faaliyet belgesinin bulunmadığına dair tespitler olduğuna değinen Kant, bu eksikliklerin giderilmesi için hangi adımların atıldığını sordu.

Kant konuşmasında Arnavutköy Bolluca Mahallesi’ndeki Mavi Göl’ün hafriyat dökümü nedeniyle zarar gördüğü iddiasını, Haliç ve çevresindeki kirlilik iddialarını da meclis gündemine taşıdı. Konuşmasını özetlerken İBB yönetimine çevre yatırımları, izinler ve mali kaynakların kullanımı hakkında yanıtlar talep eden Kant, bu konuları 'Bunlar cevap bekleyen somut meselelerdir' sözleriyle özetledi.

TUZLA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ MURAT KANT, İBB MECLİSİ’NDE YAPTIĞI KONUŞMADA İSKİ’NİN MALİ YAPISI...

TUZLA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ MURAT KANT, İBB MECLİSİ’NDE YAPTIĞI KONUŞMADA İSKİ’NİN MALİ YAPISI, ATIK SU ARITMA YATIRIMLARI VE ÇEVRE POLİTİKALARINA İLİŞKİN ELEŞTİRİLERDE BULUNDU.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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