Boyabat'ta güvenlik önlemleri artırıldı: kış lastiği denetimleri başladı

denetimler ve uygulama noktaları:

Sinop’un Boyabat ilçesinde, kış mevsiminin yaklaşması ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışları nedeniyle trafik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Boyabat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, özellikle Sinop-Kastamonu yolu kavşağı başta olmak üzere oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Kontrol noktalarında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar titizlikle inceleniyor. Ekipler, araçlarda kış lastiği uygulamasının yanı sıra genel yol güvenliğini etkileyecek diğer hususlara da dikkat ediyor; denetimler sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız devam ediyor.

yürürlük süresi ve denetimlerin kapsamı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzenlemeleri doğrultusunda, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 tarihinde başladı ve 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek. Bu 5 aylık dönemde kış lastiği takma zorunluluğu sıkı şekilde denetlenecek.

Bölge trafik yetkilileri, denetimlerin yalnızca kural ihlallerini tespit etmeye yönelik olmadığını; aynı zamanda sürücülerde farkındalık oluşturmak ve olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek riskleri azaltmak amacı taşıdığını vurguluyor. Kurallara uymayan sürücülerin mağduriyet yaşamaması ve cezai işlemle karşılaşmaması için gereken önlemleri almaları isteniyor.

yetkililerin uyarısı ve sürücü önerileri:

Bölge trafik yetkilileri özellikle yüksek kesimlerde ani sıcaklık düşüşleri ve kar yağışlarının sürücülere zor anlar yaşatabileceğine dikkat çekti. Yetkililer, Kış lastikleri olmadan kesinlikle yola çıkılmamalıdır uyarısında bulundu ve sürücülere yolculuk öncesi lastik, fren ve aydınlatma kontrollerini yapmaları tavsiye edildi.

Denetimler, hem yasal zorunluluğun yerine getirilmesini sağlamak hem de olumsuz hava koşullarında trafik güvenliğini artırmak amacıyla önümüzdeki dönemde planlı şekilde devam edecek. Sürücülere, mağduriyet ve risk yaşamamak için alınan kurallara uymaları hatırlatıldı.

BOYABAT BÖLGE TRAFİK İSTASYON AMİRLİĞİ EKİPLERİNCE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ YAPILDI