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Bodrum'da ikinci kez nikâh masasına oturan ünlü çift

Şarkıcı Zeynep Casalini ile işletmeci Tahsin Berk, 2010'de başlayan birlikteliklerini, boşanmanın üzerinden 10 yıl sonra Bodrum'da nikâhla tazeledi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Melisa Soylu

Bodrum'da ikinci kez nikâh masasına oturan ünlü çift

Bodrum'da yeniden evlendiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2010 yılında evlenen Zeynep Casalini ile Tahsin Berk bir araya gelerek yeniden nikâh kıydı. Çiftin kararı, yıllar sonra aynı ilçede hayatlarını tekrar birleştirmeleri olarak kayda geçti.

Aile ve geçmiş:

Çift 2010'da evlendi; 2011'de kızları Dafne dünyaya geldi. İkili, 2016'da evliliklerini sonlandırmıştı ve aradan geçen süre sonunda ilişkilerini yeniden gözden geçirerek ikinci kez evlenme kararı aldı.

Nikâh töreni ve paylaşılan anlar:

Nikâh töreninde Dafne, anne ve babasının yüzüklerini takarak törende duygusal anlara sahne oldu. Casalini törene ait fotoğrafları kızıyla birlikte sosyal medyada paylaşarak "Anlatılmaz yaşanır" notunu düştü.

Bu adım, çiftin ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi ve ailece kutlanan anlar kamuoyuyla paylaşıldı.

MUĞLA&#039;NIN BODRUM İLÇESİNDE 2010 YILINDA EVLENEN ŞARKICI ZEYNEP CASALİNİ İLE İŞLETMECİ TAHSİN BERK...

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE 2010 YILINDA EVLENEN ŞARKICI ZEYNEP CASALİNİ İLE İŞLETMECİ TAHSİN BERK, 10 YIL ÖNCE SONA EREN EVLİLİKLERİNİN ARDINDAN YENİDEN BODRUM'DA DÜNYAEVİNE GİRDİ.

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

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