Kavga sonrası gözaltına alınanlar: biri zorla, diğeri şarkıyla teslim oldu

olay yeri ve müdahale:

Aksaray'ın Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde başlayan enişte-kayın tartışması kısa sürede büyüyerek aile fertlerinin katıldığı bir kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri haberdar edildi ve bölgeye polis sevk edildi.

Olay yerinde görevli ekipler kavgaya müdahale etti; tarafları ayırmak zaman aldı. Çıkan arbedede yaklaşık 20 kişi birbirine girdiği, çevre sakinlerinin ve polislerin yoğun çabasıyla grupların ayrıldığı bildirildi.

gözaltı anları ve görüntüler:

Polis, olayın kontrol altına alınmasının ardından şüphelileri araçlara bindirmeye çalıştı. Bu sırada bazı kişiler polisle iş birliği yaparken, biri ekiplerle fiziksel mücadele verdi; bu şüpheli güçlükle polis aracına yerleştirildi. Diğer bir şüpheli ise şarkı söyleyip oynayarak, sakin bir tavırla gözaltına alındı. Bu ilginç anlar kameralara yansıdı.

Olayda toplam 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı başlattı ve gelişmelerin ardından ifadelere başvurulacağı öğrenildi.

AKSARAY’DA ENİŞTE-KAYIN ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜYEREK AİLE KAVGASINA DÖNÜŞÜRKEN, POLİS ARACINA BİNDİRİLMEK İSTENEN ŞÜPHELİLERDEN BİRİSİ GÜÇLÜKLE, DİĞERİ İSE ŞARKI SÖYLEYİP OYNAYARAK GÖZALTINA ALINDI. İLGİNÇ GÖZALTI ANLARI ANBEAN KAMERALARA BÖYLE YANSIDI. (OYNAYAN ŞAHIS FOTOĞRAFTA)