Kayanın üzerinde uyuduktan sonra yönünü kaybeden kişi Habib-i Neccar Dağı'nda AFAD ekiplerince kurtarıldı

AFAD müdahalesi ve kurtarma:

Olay, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağında gece saatlerinde meydana geldi.

Gündüz dağlık alana çıkan ve kayanın üzerinde uyuyakalan şahıs, uyandığında havanın karardığını ve yönünü kaybettiğini fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, 1 araç ve 4 personel ile müdahale etti. Ekipler kısa sürede alana ulaşarak şahsı güvenli şekilde kurtardı.

Sağlık durumu ve olayın ardından:

Kurtarılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Müdahale, ekipler tarafından planlı ve kontrollü şekilde yürütüldü.

Operasyonun yürütülmesi:

AFAD ekiplerinin bölgeye ulaşmasının ardından kurtarma çalışmaları sorunsuz tamamlandı ve şahıs güvenli bir alana nakledildi.

HATAY'DA DAĞLIK ALANA ÇIKAN VE KAYANIN ÜZERİNDE GECE SAATLERİNE KADAR UYUYAKALARAK YÖNÜNÜ KAYBEDEN ŞAHIS, AFAD EKİPLERİNCE KURTARILDI.