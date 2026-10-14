Kayaşehir'de göle dönen İstiklal Caddesi dronla görüntülendi; araç çukura düştü

Kayaşehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi:

İstanbul Başakşehir ilçesi Kayaşehir Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış, İstiklal Caddesi'ni göle çevirdi. Yollarda biriken sular nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı ve bazı araçlar ilerlemekte zorlandı.

Görgü tanıklarına göre aşırı su birikintileri, yol yüzeyindeki çukurları görünmez hale getirdi. Bu durum sonucunda bir sürücü, aracının suya dayanamayarak çukura düşmesine neden oldu. Olay yerinden alınan görüntülerde cadde ve park halindeki araçların su altında kaldığı görüldü.

kurtarma ve müdahale çalışmaları:

Çukura düşen araç, kısa sürede gelen yol yardım ekiplerinin müdahalesiyle halat yardımıyla çıkarıldı. Ekipler ayrıca tıkanan mazgalları açmak ve caddeyi temizlemek için çalışma başlattı. Gidiş-geliş yönlerinde zaman zaman trafik durdu veya yavaşladı.

Olay sırasında bölgeyi havadan izleyen ekipler tarafından dronla havadan görüntüler alındı; bu görüntüler suyun yoğunluğunu ve ulaşımın etkilendiği alanları belgeledi. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için yağmurla mücadele çalışmalarını ve altyapı temizliğini sürdürüyor.

Başakşehir’de sağanak yağmur nedeniyle araç çukura düştü