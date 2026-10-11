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Kayseri Barosu'nda yeniden güven tazeleyen başkan

Kayseri Barosu'nun olağan genel kurulunda yapılan seçimde mevcut başkan Murat Tolga Özsoy 1244 oyla yeniden seçildi; Özden Ertan 207, Göksel Ulusoy 865 oy aldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 18:18

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kayseri Barosu'nda yeniden güven tazeleyen başkan

Kayseri Barosu'nda seçim sonuçları

Kayseri Barosu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulun ardından yapılan başkanlık seçimlerinde üç aday yarıştı. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıkların açılmasıyla birlikte yeni tablo netleşti.

Adaylar ve listeler:

Seçimde sarı liste ile mevcut başkan ve başkan adayı Murat Tolga Özsoy, kırmızı liste ile Özden Ertan ve beyaz liste ile Göksel Ulusoy yer aldı. Yarış üç aday arasında listeler üzerinden yürütüldü.

Oy dağılımı ve kesin olmayan sonuç:

Açılan sandık sonuçlarına göre Murat Tolga Özsoy 1244 oy aldı; diğer adaylardan Özden Ertan 207 oy, Göksel Ulusoy 865 oy aldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Murat Tolga Özsoy, yeniden Baro Başkanlığı'na seçildi.

Baro gündemi ve ilerleyen süreçteki çalışmalar, yeni dönem yönetiminin belirlenmesiyle birlikte üyelerin bilgisine sunulacak.

KAYSERİ BAROSU’NDA 3 ADAYIN YARIŞTIĞI BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİ MEVCUT BAŞKAN MURAT TOLGA ÖZSOY...

KAYSERİ BAROSU’NDA 3 ADAYIN YARIŞTIĞI BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİ MEVCUT BAŞKAN MURAT TOLGA ÖZSOY (SOLDAKİ) KAZANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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