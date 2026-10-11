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Kadın emeğinin merkezi: Hamravat sosyal tesisi hizmete girdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Bağlar'daki Hamravat Sosyal Tesisi, tamamı kadın çalışanlardan oluşan kadrosuyla günlük 500 kişiye uygun fiyatlı hizmet sunacak.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 18:40

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 18:43

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kadın emeğinin merkezi: Hamravat sosyal tesisi hizmete girdi

Tesisin kuruluşu ve konumu:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Hamravat Sosyal Tesisi, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki Kardeşlik Parkı içinde hizmete açıldı. Yenişehir ilçesindeki Fiskaya Sosyal Tesisi'nin ardından belediyenin ikinci sosyal tesisi olan yapı, yaklaşık 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı ve tüm vatandaşlara güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir bir kamusal alan olarak planlandı.

İşletme ve istihdam modeli:

Tesisin işletmesini belediye iştiraki Med Kentsel ve Sosyal Hizmetler San. Tic. A.Ş. üstleniyor. Açıklamaya göre, tesiste çalışacak personelin tamamı kadınlardan oluşacak; günlük ortalama 500 kişiye hizmet verilmesi hedefleniyor. Hamravat Sosyal Tesisi, belediyenin "halkçı belediyecilik" anlayışı doğrultusunda kar amacı gütmeyen bir yaklaşımla, piyasa fiyatlarının altında erişilebilir bir fiyat politikası benimseyecek.

Belediye eşbaşkanının mesajı:

Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Serra Bucak, açılışta tesisin toplumun tüm kesimlerine hitap edeceğini belirtti. Bucak, "Kadınlar, gençler ve aileler bu tesisten gönül rahatlığıyla faydalanabilecek. Aşçılardan diğer hizmet birimlerine kadar tamamen kadınların istihdam edildiği bir modeli esas alıyoruz." sözleriyle istihdam önceliğini vurguladı.

Yerel politika ve ürün temini:

Bucak ayrıca Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla ilçelerde ve tarımsal üretim alanlarında elde edilen ürünlerin, kısa ve uzun vadede tesisin raflarında yer almasının hedeflendiğini söyledi. Yerel yönetimlerin park ve kamusal alanlardaki işletmelerin sözleşmeleri sona erdikçe bu mekanları belediye şirketleri bünyesinde işletmeye alacaklarını, amaçlarının halka daha uygun ve ekonomik şartlarda hizmet sunmak olduğunu ifade etti.

Açılış töreninde eşbaşkanlar ve vatandaşlar birlikte kurdele kesti; daha sonra katılımcılar tesisi gezerek yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hamravat Sosyal Tesisi'nde çay, kahve, kahvaltı ve sıcak-soğuk yiyecek grupları, erişilebilir fiyatlarla vatandaşların hizmetine sunulacak.

Belediye yetkilileri, özellikle zorlu ekonomik koşullar ve artan enflasyon karşısında belediye iştirakleri aracılığıyla halkçı bir rota izlediklerini belirterek, tesisin bu yaklaşımın bir parçası olduğunu vurguladılar ve açılışa katılanlara teşekkür ettiler.

KONUŞMALARIN ARDINDAN AÇILIŞA KATILANLAR VE VATANDAŞLAR BİRLİKTE KURDELE KESEREK HAMRAVAT SOSYAL...

KONUŞMALARIN ARDINDAN AÇILIŞA KATILANLAR VE VATANDAŞLAR BİRLİKTE KURDELE KESEREK HAMRAVAT SOSYAL TESİSİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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