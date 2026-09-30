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Kayseri ihracatında yükseliş sürüyor: yılsonu hedefi 4 milyar dolar

Kayseri ihracatı ağustosta yıllık %9,88 artışla 333.760.481 dolara ulaşırken, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci yılsonu hedefi olarak 4 milyar doları işaret etti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kayseri ihracatında yükseliş sürüyor: yılsonu hedefi 4 milyar dolar

Kayseri ihracatı ağustosta yükseldi:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kentin ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyüksimitci, ağustos ayı rakamlarının ve sekiz aylık tablonun yılsonu beklentilerini olumlu yönde güçlendirdiğini ifade etti.

Rakamlar ve sektör dağılımı:

2026 yılının ağustos ayında Kayseri’den gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı ayına göre %9,88 artışla 333.760.481 dolar seviyesine çıktı. Buna karşın bir önceki aya göre %9,23 oranında düşüş görüldü. Yılın ilk sekiz ayında ise Kayseri’nin toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %5,64 artışla 2.630.148.629 dolar olarak kaydedildi.

Ağustosta Kayseri’den 150 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İhracatta en yüksek payı alan sektör kablo olurken, bunu mobilya ve elektrikli ev aletleri sektörleri takip etti. En fazla ihracat yapılan pazarlar olarak AB, Almanya ve Polonya öne çıktı.

Değerlendirme ve yılsonu beklentisi:

Büyüksimitci, Kayseri’nin son aylardaki performansının Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşmesinin kentin ihracattaki gücünü gösterdiğini vurguladı: "İhracatımızdaki yükselişin son birkaç aydır Türkiye genelindeki artışın üzerinde olması, Kayseri’nin ihracatta güçlü seyrini sürdüğünü gösteriyor."

Kayseri’nin Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan 10. il konumunda olduğunu hatırlatan Büyüksimitci, sanayicinin üretim gücü ve ihracat kabiliyeti sayesinde bu konumun daha da güçlendirileceğine inandığını belirtti. Yılın ilk sekiz aylık performansını temel alarak, 2026 sonunda 4 milyar doların bir miktar aşılacağı yönündeki beklentisini paylaştı ve bu hedefe ulaşmada üretim kapasitesi, ihracat tecrübesi ile farklı pazarlardaki varlığın önemine dikkat çekti.

Büyüksimitci ayrıca ihracattaki artışı yalnızca rakamsal bir gelişme olarak görmediklerini; bunun şehir ekonomisinin üretim gücünün, firmaların rekabetçiliğinin ve çalışanların emeğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, emeği geçen sanayici, ihracatçı ve çalışanlara teşekkür etti ve Kayseri’nin başarı grafiğinin yılın kalanında da artarak sürmesini temenni etti.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) TARAFINDAN AĞUSTOS AYI İHRACAT VERİLERİ AÇIKLANDI. AÇIKLANAN...

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) TARAFINDAN AĞUSTOS AYI İHRACAT VERİLERİ AÇIKLANDI. AÇIKLANAN VERİLERİ DEĞERLENDİREN KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ, AĞUSTOS AYI İHRACAT RAKAMLARINI DEĞERLENDİREREK, YILSONU BEKLENTİLERİNİN OLUMLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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