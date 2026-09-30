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Bölgesel ticaret rotalarını etkileyecek zengezur koridoru Erzurum gündeminde

30. Sultan Sekisi Toplantısı, Zengezur Koridoru'nun Erzurum ve Doğu Anadolu'ya etkilerini stratejik, ekonomik fırsat ve risk boyutlarıyla 2 Ekim 2026'da tartışacak.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Berk Doğan

Bölgesel ticaret rotalarını etkileyecek zengezur koridoru Erzurum gündeminde

toplantının gündemi ve önemi:

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) tarafından geleneksel hale getirilen 30. Sultan Sekisi Toplantısı, bölgenin geleceğini doğrudan ilgilendiren bir konu ile toplanıyor. Bu yılki panelin odağında Zengezur Koridoru ve koridorun Erzurum ile Doğu Anadolu bölgesine sağlayabileceği stratejik ve ekonomik etkiler yer alıyor. Etkinlik, koridorun yaratacağı yeni ticaret hatları kadar olası risklerin de kapsamlı şekilde ele alınmasına odaklanacak.

katılımcılar ve konuşmacı profili:

ER-VAK ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), MÜSİAD Erzurum Şubesi ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) paydaş olarak destek veriyor. Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Kerem Karabulut (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İİBF Dekanı) üstlenecek. Konuşmacılar arasında Ömer Madırlı (DAİB Yönetim Kurulu Başkanı), Prof. Dr. İsmayıl Hacıyev (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölüm Başkanı), Prof. Dr. Dilek Özdemir (Atatürk Üniversitesi) ve Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu (Kafkas Üniversitesi) yer alıyor.

fırsatlar, riskler ve bölgesel rol:

Panel formatındaki oturumlarda katılımcılar, lojistik avantajlar, yeni ihracat rotalarının sağladığı kazanımlar ve bölgenin üstlenebileceği stratejik roller üzerinde duracak. Aynı zamanda koridorun açılmasıyla ortaya çıkabilecek ekonomik ve güvenlik boyutlu tehditler de çift yönlü olarak değerlendirilecek. Tartışmaların amacı, Erzurum'un sahip olduğu potansiyeli kalıcı ekonomik kazanca dönüştürme yollarını ve olası olumsuz etkilerle başa çıkma stratejilerini ortaya koymak olacak.

Etkinlik, ilgili paydaşlar arasında bilgi paylaşımı ve işbirliği zemini oluşturmayı hedefliyor; bölge aktörlerinin somut adımlar atabilmesi için politika önerileri ve sektörel öncelikler masaya yatırılacak.

program ve pratik bilgiler:

30. Sultan Sekisi Toplantısı, 2 Ekim 2026 Cuma günü DAİB 1. Organize Sanayi Bölgesi Kamil Polat Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Program tartışma oturumları, plaket takdimi ve kapanış ikramıyla sona erecek. Katılımcıların beklenen katkıları, toplantının bölgesel ticaret ve kalkınma gündemini şekillendirmeye yönelik somut çıktılar üretmesi yönünde olacak.

ERZURUM KALKINMA VAKFI’NIN (ER-VAK) GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ SULTAN SEKİSİ TOPLANTILARI’NIN...

ERZURUM KALKINMA VAKFI’NIN (ER-VAK) GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ SULTAN SEKİSİ TOPLANTILARI’NIN 30’UNCUSU, BÖLGENİN GELECEĞİNİ YAKINDAN İLGİLENDİREN KRİTİK BİR GÜNDEMLE TOPLANIYOR. BU YILKİ PANELDE, ZENGEZUR KORİDORU’NUN ERZURUM VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NE YÖNELİK STRATEJİK VE EKONOMİK ETKİLERİ TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINACAK.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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