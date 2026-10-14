Kayseri Melikgazi'de bank arkası çantası fünye ile patlatıldı, içinden kıyafet çıktı

Melikgazi'de şüpheli çanta alarmı

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bir bankın arkasında bırakılmış sırt çantası gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemleri ve fünye uygulaması:

Polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliğini sağlayarak, civardaki vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel koruyucu kıyafet ve gerekli önlemlerle çantayı kontrollü şekilde fünye ile patlattı.

Bulgu ve soruşturma:

Yapılan kontrolde çantanın içinden kıyafetler çıktığı belirlendi. Çanta ile kıyafetler, detaylı inceleme için emniyete götürüldü ve polis ekipleri çantanın sahibini tespit etmek üzere çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer incelemelerin tamamlanmasının ardından ilave bilgi vereceklerini bildirdi.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR BANKIN ARKASINDA UNUTULAN SIRT ÇANTASI PANİĞE NEDEN OLDU. ÇANTA BOMBA İMHA UZMANI TARAFINDAN FÜNYE İLE PATLATILIRKEN, İÇERİSİNDEN KIYAFET ÇIKTI.