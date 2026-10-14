Kayseri'de ev tartışması ölümle sonuçlandı: baba öldü, oğlu hastaneye kaldırıldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı'nda bulunan 8 katlı bir binanın zemin katında meydana gelen olayda, baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Edinilen bilgilere göre, tartışmanın büyümesi üzerine oğul A.D. iddialara göre babası Süleyman Dirik'i bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık ekipleri, Süleyman Dirik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından zanlının ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

olay yerindeki tespitler:

Olay, binanın zemin katında gerçekleştiği için ekiplerin ilk çalışmaları olay yerinde yoğunlaştı. Polis ekipleri, ikamette inceleme yaparken komşuların ve çevredekilerin ifade ve görgü bilgilerini aldı. Şüphelinin ilk müdahale sonrası hastaneye sevk edilmesiyle birlikte, adli işlemler için olay yerinde delil toplama çalışmaları sürdü.

soruşturma ve otopsi işlemleri:

İkamette yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden Süleyman Dirik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve polis ekipleri olayın nedenini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin detayları açıklamadı.

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