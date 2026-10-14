Taksi yolculuğu sonrası arkadan vuruldu: güvenlik kamerası kaydetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde silahlı saldırı:

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler semtinde akşam saatlerinde bir taksici tarafından müşterisine ateş açıldı. Olayda ağır yaralanan yolcunun ismi S.G. olarak kaydedildi. İlk belirlemelere göre saldırı, yolcu evine bırakıldıktan sonra gerçekleşti.

Görüntüler ve olayın seyri:

Bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, S.G.'nin taksinin bagajından eşyalarını aldığı ve binaya doğru yürüdüğü sırada arkasından ateş edildiği görülüyor. Kayıtlarda saldırının ansızın olduğu ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı dikkat çekiyor.

Sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ambulans ekiplerinin yaptığı ilk incelemede saldırıya uğrayan S.G.'nin ağır yaralandığı tespit edildi ve kişi hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren taksicinin kimliği henüz belirlenemedi, polis ekipleri failin yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'da taksici, müşterisini kurşunladı... O anlar kamerada