Kırıkkale’de elektrik direğinde akıma kapılan 66 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

olay yeri ve gelişimi:

Kırıkkale'nin Merkez ilçesine bağlı Ahılı köyü Ömerli mevkisinde meydana gelen olayda, Zekeriya Doğan (66) henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik direğine çıktı. Bir süre sonra akıma kapılan Doğan, dengesini kaybederek yere düştü ve ağır yaralandı.

ilk müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Doğan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Doğan hayatını kaybetti.

güvenlik ve dikkat edilmesi gerekenler:

Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Elektrik direklerine tırmanma gibi davranışların ciddi risk taşıdığı belirtiliyor; yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için çevre güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ