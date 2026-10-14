Çorum'da Ulukavak Mahallesi'nde çarpışan otomobil minibüse çarparak kaldırıma çıktı: 4 yaralı

kaza ve müdahale:

Çorum'un Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi'nde meydana gelen kazada, N.S. idaresindeki 19 ABN 481 plakalı otomobil ile H.A.P. yönetimindeki 19 AAN 207 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri savrularak yol kenarında park halinde bulunan minibüse çarptı ve kaldırıma çıkarak durdu.

sürücüler, yaralılar ve hastaneye sevk:

Kazada, 19 AAN 207 plakalı aracın sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan T.A., M.E.S. ve M.P. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve çarpışmanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

ÇORUM'DA KAZADA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI. 4 KİŞİ YARALANDI