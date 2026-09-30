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Kayseri sanayisi zorlu koşullara rağmen sekiz aylık ihracatta 2 milyar 630 milyon dolara ulaştı

Mehmet Yalçın: 2026'nın ilk 8 ayında Kayseri ihracatı 2 milyar 630 milyon 148 bin dolara ulaştı; sanayiciler desteğe ihtiyaç duyuyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kayseri sanayisi zorlu koşullara rağmen sekiz aylık ihracatta 2 milyar 630 milyon dolara ulaştı

Kayseri dış ticaretinde ilk sekiz ayın özeti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, TÜİK ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 Ağustos ayı geçici dış ticaret verilerini değerlendirerek, ilin yılın ilk sekiz ayında kaydettiği ihracat performansını paylaştı. Yalçın, Kayseri’nin ihracat ve ithalat rakamlarını açıklarken, sanayicilerin karşılaştığı küresel tedarik ve finansman zorluklarına dikkat çekti.

İhracat ve ithalat rakamları:

Türkiye genelinde 2026 Ağustos ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artışla 23 milyar 467 milyon dolar seviyesine çıkarken; ithalat yüzde 10,5 artarak 28 milyar 706 milyon dolar olarak kaydedildi. Kayseri özelinde ise Ağustos ayı ihracatı 333 milyon 760 bin dolar olarak gerçekleşti; Temmuz ayındaki 367 milyon 718 bin dolar seviyesinden bir miktar gerileme görüldü.

Yalçın, ilin ilk 8 aylık toplam ihracatının 2 milyar 630 milyon 148 bin dolar olduğunu bildirirken, aynı dönemde Kayseri’nin ithalatının 1 milyar 253 milyon 491 bin dolar seviyesinde bulunduğunu ve Ağustos ayı ithalatının 163 milyon 79 bin dolar olduğunu belirtti.

Sanayicilerin beklentileri ve risk algısı:

Başkan Yalçın, açıklamasında küresel ve yerel risklerin üretim cephesinde etkili olduğunu vurguladı. Petrol, doğal gaz ve emtia tedarikindeki zorluklar ile fiyat artışlarının sanayi üretimi üzerinde önemli baskı oluşturduğunu ifade etti. Bu koşullar altında enflasyonla mücadele sürerken, sanayi üretiminin olabildiğince az etkilenmesinin önemine dikkat çekti.

Sanayicilerin iç pazar hareketliliğini koruyup dış pazarlardaki payı artırabilmeleri için kaynak ve politika desteğine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Yalçın, özellikle uzun vadeli ve düşük faizli krediler başta olmak üzere destek paketlerinin gecikmeksizin devreye alınmasını talep etti. Yalçın, tüm bu sıkıntılara rağmen Kayseri firmalarının üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Değerlendirmesini, ihracatçılara ve sanayicilere Türkiye ve Kayseri ekonomisine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek tamamlayan Yalçın, kent ekonomisinin kırılganlıklara rağmen gösterdiği performansın altını çizdi.

KAYSERİ OSB BAŞKANI MEHMET YALÇIN, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) TARAFINDAN AÇIKLANAN, 2026...

KAYSERİ OSB BAŞKANI MEHMET YALÇIN, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) TARAFINDAN AÇIKLANAN, 2026 YILI AĞUSTOS AYI DIŞ TİCARET RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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