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Sarıgöl’de okullarda güvenlik önlemleri için koordinasyon sağlandı

Kaymakam Halil Dalak başkanlığında jandarma, emniyet ve milli eğitim yetkilileri ilçe okullarında güvenlik tedbirlerini gözden geçirip uygulama kararı aldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sarıgöl’de okullarda güvenlik önlemleri için koordinasyon sağlandı

toplantı kapsamı ve katılımcılar:

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ile ilçe genelindeki okul müdürleri katıldı. Toplantıda okulların ve öğrencilerin fiziki ve idari açıdan güvenliğinin sağlanması ana gündem maddesini oluşturdu.

görüşülen tedbirler ve bilgilendirmeler:

Toplantıda, okullarda alınması gereken tedbirler hakkında ilgili birimler tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Giriş-çıkış düzenlemeleri, çevre güvenliği, acil durum iletişim hatlarının etkinleştirilmesi ve okul çevresi denetimlerinin artırılması gibi konular değerlendirildi. Katılımcıların görüşleri alınarak uygulamaya yönelik öneriler tartışıldı.

uygulama kararı ve sorumluluk dağılımı:

Görüşmeler sonucu, belirtilen tedbirlerin hayata geçirilmesi için ilgili birimlerin gerekli çalışmaları başlatması kararlaştırıldı. Kararlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi, gerekli tespitlerin yapılması ve çalışmaların titizlikle uygulanması bulundu. Toplantıda ayrıca takip ve değerlendirme süreçlerinin nasıl yürütüleceğine dair sorumlulukların paylaşılması kararlaştırıldı.

Kaymakam Halil Dalak, toplantıda okulların ve öğrencilerin güvenliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı ve alınan kararların hızlıca hayata geçirilmesi yönünde talimat verdi. İlçe yönetimi, eğitim camiası ve güvenlik birimleri arasında sürdürülecek koordinasyon ile tedbirlerin düzenli olarak gözden geçirileceği bildirildi.

SARIGÖL’DE ÖĞRENCİLERİN VE OKULLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK TOPLANTI DÜZENLENDİ....

SARIGÖL’DE ÖĞRENCİLERİN VE OKULLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK TOPLANTI DÜZENLENDİ. KAYMAKAM HALİL DALAK BAŞKANLIĞINDAKİ TOPLANTIDA, EĞİTİM KURUMLARINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ ELE ALINARAK İLGİLİ BİRİMLERİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI BAŞLATMASI KARARLAŞTIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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