Kadın eliyle Manisa kooperatiflerine dijital pazar

Manisa’da üretici kadınlara dijital destek:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerinin ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve üretici kadınların gelirlerini artırmak amacıyla Kadın Eli projesinin kapsamını genişletme kararı aldı. Belediye yetkilileri ile kooperatif temsilcilerinin bir araya geldiği toplantı, Büyükşehir Belediyesi Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Meltem Yıldırım Ekici ile kooperatif üyeleri katıldı.

Toplantıda alınan kararlar:

Görüşmelerde platformun erişiminin artırılması, yeni ürün kategorilerinin açılması ve teknik altyapının güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Mevcut yapıda Üzüm uygulaması içinde yer alan Kadın Eli sayesinde kooperatifler kendi mağazalarını oluşturarak satış yapabiliyor; toplantıda bu modelin korunarak yaygınlaştırılması istendi. Platformun en önemli özelliği olarak komisyonsuz satış imkânının sürdürülmesine vurgu yapıldı.

Satış çeşitliliğini artırma hedefiyle soğuk zincir gerektirmeyen gıda ürünlerinin platforma kabul edilmesine karar verildi. Bu kapsamda zeytinyağı gibi uygun ürün grupları için yeni kategori tanımları yapılacak. İlk aşamada satışların Manisa sınırları içinde gerçekleşmesi planlanırken, ilerleyen süreçte talep ve lojistik koşullarına göre Türkiye geneline açılma değerlendirmesi yapılacak.

Erişim ve altyapı çalışmaları:

Projenin erişilebilirliğini çoğaltmak üzere web tabanlı bir portal geliştirilmesi kararlaştırıldı; böylece kullanıcılar hem Üzüm uygulaması hem de internet tarayıcısı üzerinden platforma ulaşabilecek. Akademi Manisa uygulamasına benzer bir yaklaşım benimsenerek, platforma özel bir alan oluşturulacak ve kullanım kolaylığı sağlanacak. Ayrıca proje tanıtımı için reklam desteği sağlanması ve Üzüm uygulaması içindeki Kadın Eli bölümüne doğrudan erişim sağlayacak bir yerleşim planlanması kararlaştırıldı.

Mevcut aşamada kargo desteği bulunmamakla birlikte, ileride satışın Türkiye geneline yayılması durumunda kargo firmalarıyla anlaşma yapılarak lojistik desteği sağlanmasının değerlendirileceği belirtildi. Bu adımın uygulanması, kooperatiflerin pazar erişimini ve üretim kapasitesini doğrudan etkileyecek.

Toplantı sonunda katılımcılara teşekkür edildi ve organizasyona katkılarından dolayı hediye takdiminde bulunuldu. Yetkililer, adımların uygulamaya geçirilmesiyle kadın kooperatiflerinin dijital pazarda görünürlüklerinin artacağını ve ekonomik faydanın güçleneceğini vurguladı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KADIN KOOPERATİFLERİNİN ÜRÜNLERİNİ DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRMAK VE ÜRETİCİ KADINLARIN EKONOMİK KAZANÇLARINI ARTIRMAK AMACIYLA GELİŞTİRDİĞİ KADIN ELİ PROJESİ’NİN KAPSAMINI GENİŞLETİYOR. KOMİSYONSUZ SATIŞ İMKANI SUNAN PLATFORM İÇİN WEB PORTALI VE YENİ ÜRÜN KATEGORİLERİ OLUŞTURULACAK.