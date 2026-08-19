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Tıp fakültesi öğrencisinin hayatını kaybettiği kazada sürücü 7 yıl 1 ay hapis ile tahliye edildi

Kayseri Talas'ta tıp öğrencisinin ölümüne yol açan kazada yargılanan sürücü, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası aldı ve tahliye edildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 23:46

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 00:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tıp fakültesi öğrencisinin hayatını kaybettiği kazada sürücü 7 yıl 1 ay hapis ile tahliye edildi

duruşmada karar

Kayseri’nin Talas ilçesinde tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davada karar açıklandı. Kayseri Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık K.E. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına hükmedildi ve sanığın tahliyesine karar verildi.

mahkeme salonunda neler yaşandı

Duruşmaya, tutuklu sanık K.E. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanık duruşmada pişman olduğunu belirterek kendisinin katil olmadığını savundu ve tahliyesini talep etti. Duruşmada ayrıca, vefat eden öğrencinin babası M.M. ile taraf avukatları hazır bulundu.

taraf beyanları ve son karar

Mahkeme sürecinde Yaren Mercan'ın babası M.M. sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Yapılan değerlendirme sonucunda mahkeme, sanığın kusuru bulunduğu gerekçesiyle 7 yıl 1 ay hapis cezasına hükmedip tutukluluk halinin sonlandırılmasına karar verdi. Karar ile sanık tutukluluk halinden tahliye edildi.

YAREN MERCAN (ARŞİV)

YAREN MERCAN (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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