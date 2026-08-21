Kayseri’de İŞKUR’un 7 aylık atağı: 15 bin 452 kişi yeni işe başladı

İŞKUR Kayseri'nin Ocak-Temmuz performansı:

İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak tarafından açıklanan verilere göre, 2026 yılının ilk yedi ayında kurumun saha çalışmaları yoğun bir tempoda sürdü. İş ve meslek danışmanlarının yürüttüğü ziyaretler kapsamında 9 bin 617 işyeri ziyaret edildi; bu temaslarda toplam 38 bin 966 açık iş kaydı alınarak sisteme yüklendi. Bu ilanlara yapılan yönlendirmeler sonucunda ise 15 bin 452 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi.

Danışmanlık ve bireysel destekler:

İl Müdürü Ak, Ocak-Temmuz döneminde sağlanan bireysel danışmanlık hizmetlerinin kapsamına da değindi. Bu dönemde 39 bin 908 kişiyle birebir görüşme gerçekleştirildi ve toplam 53 bin 743 kişi iş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerinden yararlandırıldı. Ak, cezaevlerindeki tahliyesine 2 ay kalan yükümlülülere, üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine ile Aile Destek Merkezi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ndeki bireylere yönelik iş arama becerileri eğitimlerinin protokol çerçevesinde yürütüldüğünü aktardı.

Gençlik programları ve toplumsal istihdam projeleri:

Aktif iş gücü programları kapsamında İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin iş disiplinini kazanmaları ve iş gücü piyasasına hazırlanması açısından öncelikli tutuldu. Buna göre 2 bin 556 öğrenci 2025-2026 yıllarında programdan faydalandırıldı; İl Müdürü Ak, "2 bin 556 öğrenci 2025-2026 yılında bu çalışmadan faydalandırılmıştır. Üniversitelerimizdeki rektörlerimiz ve öğrencilerimiz bu programdan çok memnun" ifadelerini kullandı.

Toplum Yararına Programlar ve uyum faaliyetleri:

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Toplum Yararına Programlar (TYP) ve İşgücü Uyum Programları'ndan toplam 7 bin 738 kişinin faydalandığı bildirildi. Ak, bu programların Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de uygulanmasının planlandığını, ilanların açılmasının ardından başvuru sürecinin 5 gün süreceğini ve programların Eylül ayı başında başlamasının öngörüldüğünü belirtti.

İşveren ilişkileri ve yönlendirme mekanizması:

Ak, işverenlerle yürütülen toplu görüşmeler ve saha temaslarının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya dönük olduğunu vurguladı. İş arayanların, kendilerine gelen meslek ilanı bildirimlerini takip etmelerinin eşleştirme sürecini hızlandırdığını belirtti ve "İş verenlerimize İŞKUR hizmetlerini tercih ettiği için, bizimle çalıştıkları için teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde teşekkür etti. Süreçlerin aynı kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

İŞKUR KAYSERİ İL MÜDÜRÜ AYŞE AK