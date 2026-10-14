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kayseri'de polisten kaçan alkollü sürücü basın mensubuna saldırdı

Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı; 1.53 promil çıkan şüpheli basın mensubuna saldırdı ve 232 bin TL ceza aldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 04:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

olay özeti:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir araç sürücüsü kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalandı. Olay sırasında sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken, basın mensubuna yönelik saldırı görüntülere yansıdı.

kovalamaca ve yakalanma:

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipleri Büro Amirliği ekipleri Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan ve 38 AJA 643 plakalı aracı N.N.K. idare ediyordu. Kısa süren takip sonucu sürücü Yenidoğan Mahallesi Aslanağzı Sokak'ta durduruldu.

Bölgeye çağrılan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi ve gerekli güvenlik önlemleri alındı.

basın mensubuna saldırı:

Alkolmetre üfletilmek istendiği sırada sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensubunun üzerine yürüdü. Görüntü alınmasını engellemek amacıyla kameraya yönelen N.N.K., basın mensubuna fiziksel müdahale girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay güçlükle yatıştırıldı.

Sürücü, ekiplerle tartışma sırasında "çekim yaparsa üflemem" şeklinde beyanlarda bulundu ve işlem sırasında zorluk çıkardı.

işlem ve cezai yaptırım:

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde N.N.K.'nın alkol testi sonucu 1.53 promil olarak belirlendi. Trafiğin ilgili maddeleri uyarınca sürücüye toplam 232 bin TL idari para cezası uygulandı.

N.N.K. hakkında "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili olarak sürücünün kullandığı otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı ve soruşturma devam ediyor.

POLİSTEN KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN BASIN MENSUBUNA SALDIRI

POLİSTEN KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN BASIN MENSUBUNA SALDIRI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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