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Kayseri'den Dakar'a: Emre Basut gençlik olimpiyatına vize aldı

Kayseri Neva Atletizm’in milli atleti Emre Basut, Rieti’de 52.34 ile 400 m engelde Gençlik Olimpiyatları için Dakar biletini aldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayseri'den Dakar'a: Emre Basut gençlik olimpiyatına vize aldı

başarı ve kota detayı:

Kayseri Neva Atletizm Spor Kulübü’nün milli atleti Emre Basut, İtalya’nın Rieti kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Şampiyonası’nda 400 metre engel branşında elde ettiği 52.34 derecesiyle 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları için Dakar vizesi aldı.

Basut, Türkiye genelinde tüm atletizm branşlarında olimpiyat kotası alabilen yalnızca 4 sporcudan biri olarak Türk atletizmi ve Kayseri sporu adına kayda değer bir başarıya imza attı.

rietideki performansın niteliği:

Rieti’de pistte sergilenen yüksek tempo ve taktiksel yaklaşım, Basut’un saliselere kadar süren rekabetinde belirleyici oldu. 400 metre engel branşı; ritim, hız ve zihinsel dayanıklılığın bir arada gerektiği bir disiplin olarak biliniyor ve Emre’nin 52.34’lük süresi uluslararası platformda rekabet edebileceğinin somut bir işareti oldu.

Bu derece, Neva Atletizm Kulübü için bir kulüp başarısı olmasının ötesinde Kayseri’deki atletizm ortamının da ivme kazandığını gösteriyor.

antrenör ve sporcunun değerlendirmeleri:

Başarıyı ve hazırlık sürecini değerlendiren antrenör Ramazan Fatih Efe, elde edilen sonucun disiplinli ve sistemli bir çalışmanın ürünü olduğunu vurguladı: "400 metre engel; ritim, hız ve zihinsel dayanıklılığın milimetrik hesaplarla birleştiği dünyanın en zorlu branşlarından biridir. Emre, Rieti’de koştuğu 52.34 ile hem potansiyelini kanıtladı hem de Türkiye genelinde bu kotayı alabilen yalnızca 4 elit atlet arasına adını yazdırdı. Bu başarı sadece kulübümüz Neva Atletizm için değil, tüm Kayseri sporu için devasa bir gurur kaynağıdır. Ancak bizim için bu kota bir varış noktası değil; Dakar’da ay-yıldızlı bayrağımızı kürsüye taşıma hedefimizin ilk adımıdır. Şehrimizin ve milletimizin desteğini arkamızda hissetmek en büyük gücümüz."

Milli atlet Emre Basut ise duygularını şöyle ifade etti: "Rieti’de piste çıkarken hedefim sadece barajı geçmek değil, döktüğümüz her damla terin hakkını vermekti. Türkiye’den Gençlik Olimpiyatları’na gitmeye hak kazanan 4 sporcudan biri olmak benim için hem tarifsiz bir onur hem de büyük bir sorumluluk. Antrenörüm Ramazan Fatih Efe ile birlikte gece gündüz çalıştık. Şimdi önümüzde daha sıkı bir hazırlık dönemi var. Dakar’da hem ülkemi hem de Kayseri’yi en iyi şekilde temsil edip podyuma çıkmak istiyorum"

Basut’un elde ettiği kota, önümüzdeki dönemde yoğun bir hazırlık sürecinin habercisi olurken, Kayseri ve Türkiye atletizmi için de umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

KAYSERİ NEVA ATLETİZM SPOR KULÜBÜ’NÜN MİLLİ ATLETİ EMRE BASUT; İTALYA’DA ELDE ETTİĞİ 52.34’LÜK...

KAYSERİ NEVA ATLETİZM SPOR KULÜBÜ’NÜN MİLLİ ATLETİ EMRE BASUT; İTALYA’DA ELDE ETTİĞİ 52.34’LÜK DERECESİYLE SENEGAL’İN DAKAR KENTİNDE DÜZENLENECEK 2026 YAZ GENÇLİK OLİMPİYAT OYUNLARI VİZESİNİ ALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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