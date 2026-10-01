Erzincanlı gençlerden Balkan şampiyonasında iki madalya

Erzincanlı güreşçiler Hırvatistan'da kürsüye çıktı

Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü sporcuları, Hırvatistan'da düzenlenen U15 Güreş Balkan Şampiyonası'nda iki madalya elde etti. Organizasyonda özellikle Safiye Mustafa ve Medine Muhammetli öne çıktı.

safiye mustafa'nın performansı:

54 kiloda mücadele eden Safiye Mustafa, turnuvada çıktığı tüm müsabakaları kazanarak Balkan şampiyonu oldu. Mustafa'nın yenilgisiz zaferi, kulübün genç kategorideki iddiasını güçlendirdi.

medine muhammetli'nin bronz yürüyüşü:

50 kiloda yarışan Medine Muhammetli, organizasyonu 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ile tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Muhammetli'nin performansı, ilerleyen yaş kategorilerinde de umut verici bir tablo çizdi.

54 KİLODA MÜCADELE EDEN SAFİYE MUSTAFA