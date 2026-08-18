Dolar 47,9275 +0,01%
Euro 55,4953 -0,03%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.767,03 -0,66%
EUR/USD 1,1577 +0,00%
Brent Petrol 91,72 +0,77%
--°

Erzurumspor FK Galatasaray sınavına eksiksiz hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig 2. hafta maçında 21 Ağustos Cuma saat 21.30'da Galatasaray'ı ağırlayacak Erzurumspor FK, Serkan Özbalta yönetiminde eksiksiz hazırlanıyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurumspor FK Galatasaray sınavına eksiksiz hazırlanıyor

hazırlıklar sürüyor:

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 21 Ağustos Cuma saat 21.30'da Galatasaray'ı konuk edecek Erzurumspor FK, karşılaşma hazırlıklarına başladı. Mavi-beyazlı ekip, dün saat 17.00'de Erzurumspor tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

bugünkü program ve teknik direktör:

Takım, bugün Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde saat 17.00'de kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. Dadaşlar, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına 20 Ağustos Perşembe gününe kadar devam edecek.

kadro durumu:

Erzurumspor FK'de mücadele öncesinde eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor; takım tam kadro olarak maça hazırlanıyor.

FESTY OBESELE (SAĞDA), CENGİZHAN BAYRAK (SAĞDA)

FESTY OBESELE (SAĞDA), CENGİZHAN BAYRAK (SAĞDA)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güvenle Konya'ya çıkıp Lyon'da turu geçme hedefi
images

Avrupa kapısını açmak için Lyon'da bir galibiyet şart
images

Lukaku: Kadıköy'de umut veren oyun ama fırsatlar kaçtı
images

Fonseca: İstanbul gecesinde Lyon'un dayanıklılığı öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası