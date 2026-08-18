Erzurumspor FK Galatasaray sınavına eksiksiz hazırlanıyor

hazırlıklar sürüyor:

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 21 Ağustos Cuma saat 21.30'da Galatasaray'ı konuk edecek Erzurumspor FK, karşılaşma hazırlıklarına başladı. Mavi-beyazlı ekip, dün saat 17.00'de Erzurumspor tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

bugünkü program ve teknik direktör:

Takım, bugün Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde saat 17.00'de kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. Dadaşlar, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına 20 Ağustos Perşembe gününe kadar devam edecek.

kadro durumu:

Erzurumspor FK'de mücadele öncesinde eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor; takım tam kadro olarak maça hazırlanıyor.

FESTY OBESELE (SAĞDA), CENGİZHAN BAYRAK (SAĞDA)