Kayseri'nin AR-GE merkezi balık ve baharat analiz hizmetlerini genişletti

KTB AR-GE merkezinden yeni analiz hizmetleri

M. Rifat Hisarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri AR-GE Merkezi, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) bünyesinde sahip olduğu teknolojik altyapı ve uzman kadrosuyla üretici ve sektör temsilcilerine sunduğu hizmetleri genişletiyor. Merkezin kapasite artırımı, laboratuvarın bölgede ve Türkiye genelinde gıda güvenliği alanında daha etkin bir destek sunmasını hedefliyor.

balık ürünlerinde dioksin ve PCB analizleri:

Merkez, Türkiye'de balık ürünlerinde dioksin ve PCB analizleri gerçekleştirebilen sayılı merkezlerden biri olmasıyla öne çıkıyor. Çevresel kaynaklı kirleticiler arasında yer alan dioksinler ve poliklorlu bifeniller (PCB), gıda zincirinde birikerek insan sağlığı açısından risk oluşturabiliyor; bu nedenle bu analizler hem tüketici güvenliği hem de ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda kabul görmesi açısından kritik önem taşıyor.

Gelişmiş analiz kapasitesi sayesinde üreticiler ve ihracatçılar, balık ürünlerinin güvenilirliğini belgeleyerek pazarlama süreçlerinde ve mevzuata uyum denetimlerinde ihtiyaç duydukları veriye daha hızlı erişebilecekler.

baharatlarda aflatoksin analizi:

Ayrıca merkezin sunduğu hizmetler arasında baharat ürünlerinde aflatoksin analizleri de yer alıyor. Aflatoksinler, belirli küf türlerinin ürettiği ve gıda güvenliği açısından yakından izlenen toksik maddeler olduğundan, baharatların mevzuata uygunluğunun tespiti için bu analizler büyük önem taşıyor.

Yeni hizmetler devreye girdikten sonra üreticiler, işletmeler ve ihracatçılar, ürünlerinin uygunluğunu belgeleyerek hem iç pazarda hem de ihracatta rekabet avantajı elde edebilecekler.

Merkez tarafından yapılan düzenlemeye göre, 24 Ağustos Pazartesi itibarıyla bahsedilen analizler için numune kabulüne başlanacağı duyuruldu. Bu adım, bölgedeki laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi ve analiz hizmetlerine erişimin hızlanması açısından önem arz ediyor.

Kayseri Ticaret Borsası, yalnızca ticari faaliyetlerin desteklenmesiyle kalmayıp tarım ve gıda sektörünün teknik ve bilimsel altyapısını güçlendirmeye dönük yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. AR-GE merkezinin sunduğu hizmetler, hem bölgedeki üreticilere hem de Türkiye genelindeki sektör paydaşlarına yöneliktir.

Recep Bağlamış, merkezin amacını ve işleyişini şu sözlerle özetledi: "Kayseri Ticaret Borsası olarak üreticimizin, sanayicimizin ve ihracatçımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. M. Rifat Hisarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri AR-GE Merkezimiz de bu anlayışın en önemli göstergelerinden biridir. Teknolojik altyapımızı ve analiz kapasitemizi sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştiriyoruz. Balık ürünlerinde dioksin ve PCB, baharat ürünlerinde ise aflatoksin analizlerinin hizmete sunulmasıyla sektörümüze önemli bir katkı daha sağlıyoruz".

Yeni analiz hizmetleriyle birlikte Kayseri'nin laboratuvar ve AR-GE kapasitesinin güçlendirilmesi, bölge üreticilerinin ürün güvenliği belgelerine erişimini kolaylaştırarak hem iç piyasada güvenin artmasına hem de ihracat potansiyelinin desteklenmesine katkı sağlayacak.

KAYSERİ TİCARET BORSASI (KTB) BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU ET VE ET ÜRÜNLERİ AR-GE MERKEZİ, GÜÇLÜ TEKNOLOJİK ALTYAPISI, UZMAN KADROSU VE GELİŞMİŞ ANALİZ KAPASİTESİYLE ÜRETİCİ VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİNE SUNDUĞU HİZMETLERİ HER GEÇEN GÜN GENİŞLETİYOR.