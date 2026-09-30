Kayseri'nin mirası ön plana çıktı: bakan yardımcısından kent kültürüne övgü

Çalışma ziyareti ve işbirliği vurgusu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, çeşitli temasları kapsamında geldiği Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede kentin tarihi kimliği, kültürel mirası ve turizm potansiyeli üzerinde duruldu.

Başkan Büyükkılıç, ziyaret nedeniyle memnuniyetini ifade ederek Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olma sürecine hazırlandığını belirtti ve misafirine teşekkür etti. Büyükkılıç ayrıca kentte düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ne iki yıldır verilen desteği ve etkinliklerin şehre kattığı değeri vurguladı.

2027 hazırlıkları ve bakanın takibi:

Toplantıda, Kayseri'nin 2027 ünvanına ilişkin hazırlıklar öne çıktı. Bakan Yardımcısı Yılmaz, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un süreci yakından takip ettiğini ileterek bu projenin önemine dikkat çekti. Yılmaz, Kayseri'nin sadece ticaretle değil, tarihî kişilikleri, ilim ve sanat geçmişiyle de öne çıkan bir şehir olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Türkiye içinden kişisel bağlarını da paylaşarak Kayseri'nin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi ve kentin tarihî mirasına sahip çıkılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kültür faaliyetleri, kurslar ve kent sahaları:

Görüşmede ayrıca belediyenin kültür ve eğitim alanındaki çalışmaları tartışıldı. Başkan Büyükkılıç, KAYMEK biriminin farklı alanlarda eğitimler verdiğini ve 14 yabancı dilde ücretsiz kurslar sunulduğunu hatırlattı. Büyükkılıç, kültürel faaliyetlerin gençler ve sanatçılar için şehirde önemli bir zenginlik oluşturduğunu belirtti.

Etkinlik alanlarıyla ilgili olarak Büyükkılıç, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin 1 milyon 260 bin metrekare alana yayıldığını ve festival gibi organizasyonların burada büyük ilgi gördüğünü aktardı.

Yılmaz, Kültür Yolu organizasyonunu çok değerli bulduğunu, millet bahçelerinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeşile ve tabiata verdiği önemi gösterdiğini söyledi. Belediye tarafından açılan kursların önemine dikkat çekerek yerel yönetimlerin kültür ve turizm alanında geniş bir görev üstlendiğini belirtti.

Ziyaret sırasında Başkan Büyükkılıç, Bakan Yardımcısı Yılmaz’a KAYMEK kursiyerlerinin el emeği eserlerinden oluşan bir tablo hediye etti. Yılmaz da Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’ni ziyaret ettiğini, türbenin bakımlı ve korunmuş olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da eşlik etti. Görüşme, kentte kültür ve turizmin geliştirilmesine yönelik işbirliklerinin devam edeceği mesajıyla sona erdi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI DR. COŞKUN YILMAZ, KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.