Dolar 49,0122 +0,02%
Euro 55,7587 +0,31%
Bist 12.006,15 -2,31%
Altın Gram 6.677,83 +1,39%
EUR/USD 1,1373 +0,23%
Brent Petrol 97,74 +1,64%
--°

Kayseri'nin mirası ön plana çıktı: bakan yardımcısından kent kültürüne övgü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Kayseri'de Başkan Büyükkılıç ile görüşüp şehrin tarihi kimliği ve 2027 hazırlıklarına övgüde bulundu.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri'nin mirası ön plana çıktı: bakan yardımcısından kent kültürüne övgü

Çalışma ziyareti ve işbirliği vurgusu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, çeşitli temasları kapsamında geldiği Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede kentin tarihi kimliği, kültürel mirası ve turizm potansiyeli üzerinde duruldu.

Başkan Büyükkılıç, ziyaret nedeniyle memnuniyetini ifade ederek Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olma sürecine hazırlandığını belirtti ve misafirine teşekkür etti. Büyükkılıç ayrıca kentte düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ne iki yıldır verilen desteği ve etkinliklerin şehre kattığı değeri vurguladı.

2027 hazırlıkları ve bakanın takibi:

Toplantıda, Kayseri'nin 2027 ünvanına ilişkin hazırlıklar öne çıktı. Bakan Yardımcısı Yılmaz, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un süreci yakından takip ettiğini ileterek bu projenin önemine dikkat çekti. Yılmaz, Kayseri'nin sadece ticaretle değil, tarihî kişilikleri, ilim ve sanat geçmişiyle de öne çıkan bir şehir olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Türkiye içinden kişisel bağlarını da paylaşarak Kayseri'nin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi ve kentin tarihî mirasına sahip çıkılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kültür faaliyetleri, kurslar ve kent sahaları:

Görüşmede ayrıca belediyenin kültür ve eğitim alanındaki çalışmaları tartışıldı. Başkan Büyükkılıç, KAYMEK biriminin farklı alanlarda eğitimler verdiğini ve 14 yabancı dilde ücretsiz kurslar sunulduğunu hatırlattı. Büyükkılıç, kültürel faaliyetlerin gençler ve sanatçılar için şehirde önemli bir zenginlik oluşturduğunu belirtti.

Etkinlik alanlarıyla ilgili olarak Büyükkılıç, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin 1 milyon 260 bin metrekare alana yayıldığını ve festival gibi organizasyonların burada büyük ilgi gördüğünü aktardı.

Yılmaz, Kültür Yolu organizasyonunu çok değerli bulduğunu, millet bahçelerinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeşile ve tabiata verdiği önemi gösterdiğini söyledi. Belediye tarafından açılan kursların önemine dikkat çekerek yerel yönetimlerin kültür ve turizm alanında geniş bir görev üstlendiğini belirtti.

Ziyaret sırasında Başkan Büyükkılıç, Bakan Yardımcısı Yılmaz’a KAYMEK kursiyerlerinin el emeği eserlerinden oluşan bir tablo hediye etti. Yılmaz da Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’ni ziyaret ettiğini, türbenin bakımlı ve korunmuş olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da eşlik etti. Görüşme, kentte kültür ve turizmin geliştirilmesine yönelik işbirliklerinin devam edeceği mesajıyla sona erdi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI DR. COŞKUN YILMAZ, KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR....

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI DR. COŞKUN YILMAZ, KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kapsayıcı hizmet anlayışıyla Kuşadası'nda somut adımlar atan başkan vekili
images

Derebucak'ta tarlada sağlık: mevsimlik işçilere yerinde koruyucu hizmet
images

Kocaman sahada: Kartepe’de zarar tespiti ve müdahale sürüyor
images

Yapay zekâ destekli yerli SADES ile değerlemede dijital dönüşüm başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gençlerin liderliğinde teknolojiye yeni sayfa: Şanlıurfa'dan Türkiye yüzyılı çağrısı

Kamu denetiminde adalet talebi: devletin denetçileri için hak ve itibar çağrısı

Beşiktaş, Italiano yönetiminde Kocaelispor maçına taktik ve kondisyon odaklı hazırlanıyor

Beyköy'de mantar sonrası rahatsızlanan üç kişi hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor