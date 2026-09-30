Beşiktaş, Italiano yönetiminde Kocaelispor maçına taktik ve kondisyon odaklı hazırlanıyor

antrenmanın özeti:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanı Vincenzo Italiano yönetti.

çalışmanın içeriği:

İdman, ısınma koşularıyla başladı. Takım saha çalışmasında 5’e 2 top kapma ve yarım saha şut organizasyonlarına ağırlık verdi. Seans, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

vlahovic'in sahaya dönüş çalışması:

Dusan Vlahovic, takım antrenmanından ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde sahaya dönüş çalışmalarını sürdürdü ve takımdan ayrı özel bir program uyguladı.

sonraki program:

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacakları antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.