Gençlerin liderliğinde teknolojiye yeni sayfa: Şanlıurfa'dan Türkiye yüzyılı çağrısı

TEKNOFEST Şanlıurfa'da mesaj: gençlik ve azim ön planda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceğini gençlerin azmi ve cesaretiyle inşa edeceğini yineledi. Kacır, Göbeklitepe, Harran ve Fırat havzası gibi tarihî referanslarla başladığı konuşmasında, bölgenin bilim ve teknoloji buluşmaları için ideal bir saha olduğunu belirtti.

Konuşmada, gençlerin "gözlerini ufkun ötesine diken" bir nesil olduğu vurgulandı. Kacır, imkansız görülen projelerin genç mühendis, teknisyen ve girişimcilerin çalışmalarıyla gerçeğe dönüştüğünü ifade ederek, bu dinamizmin Türkiye Yüzyılı hedefinin merkezinde yer aldığını söyledi.

TEKNOFEST'in bölgesel ve sembolik anlamı:

Kacır, TEKNOFEST Güneydoğu'nun Şanlıurfa'da toplanmasının sembolik önemine dikkat çekti. Tarih boyunca başlangıçların ve keşiflerin yapıldığı bu coğrafyada bugün bilimin heyecanının ve teknolojinin gücünün hissedildiğini belirtti. Etkinliğin gençlere sağladığı görünürlük ve ilhamın, yerel dinamiklerle birleşerek yeni girişimler ve projeler doğuracağı mesajını verdi.

Konuşmada ayrıca, toplumsal dayanışma ve kardeşlik temasına vurgu yapıldı; farklı etnik ve kültürel grupların birlikte hareket etmesinin, ülkenin iç güvenliği ve toplumsal kohezyonu için önemli olduğu belirtildi. Kacır, "Bu coğrafyayı başkalarının oyunlarına teslim etmeyeceğiz" diyerek yerel sahiplenmenin altını çizdi.

Milli Teknoloji Hamlesi ve somut proje vurgusu:

Bakan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nin hedeflerini net biçimde ortaya koydu: teknolojide bağımsızlık, yüksek katma değerli üretim ve küresel rekabet gücü. Konuşmada, Türkiye'nin geliştirdiği savunma ve uzay projeleri sıralanarak bu dönüşümün somut örnekleri gösterildi. Söz konusu projeler arasında BAYRAKTAR, AKINCI, Kızılelma, HÜRJET, ANKA, GÖKBEY, KAAN, ANADOLU, HİSAR, SİPER, Togg, İMECE ve TÜRKSAT 6A gibi isimler tek tek anıldı.

Kacır, insanlı uzay bilim misyonu ve Ay'a erişme hedefini hatırlatarak mühendislik kapasitesinin giderek arttığını, yapay zeka, kuantum, biyoteknoloji, yarı iletkenler ve ileri malzemeler gibi alanlarda Türkiye'nin iddialı çalışmalara imza atacağını belirtti. Bu çabaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve kararlılığıyla eş zamanlı ilerlediği ifade edildi.

Bakan sözlerinde ayrıca, "Kendisinden esirgenen her teknolojinin daha iyisini geliştiren" bir yaklaşımı benimsediklerini söyleyerek ekonomik ve stratejik bağımsızlık hedefinin altını çizdi. Türkiye'nin 780 bin kilometrekarelik vatanında 86 milyon nüfusunun yanı sıra, dünyanın dört bir yanında adalet ve merhamet arayan milyonlarca insan için bir umut olduğunu vurguladı.

Gençlere yönelik destek mekanizmaları da konuşmada yer aldı. TEKNOFEST'ler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, bilim merkezleri, Sektör Kampüste Programı, Milli Teknoloji Akademisi ve Milli Teknoloji Atölyeleri gibi çalışmaların gençlerin yanında olmaya devam edeceği taahhüt edildi.

Konuşmasının sonunda Kacır, TEKNOFEST kuşağını destekleyenlere teşekkür ederek, organizasyonun hayata geçmesinde rol oynayan Recep Tayyip Erdoğan, Selçuk Bayraktar ve ilgili kurumlara şükranlarını sundu. Şanlıurfa'da görülen coşkunun, Türkiye'nin teknoloji hedeflerine katkı sağlayacak yeni nesilleri güçlendirdiğini söyledi.

Değerlendirme: Kacır'ın konuşması, hem bölgesel bir şenliğin coşkusunu hem de ulusal teknoloji stratejisinin siyasal ve toplumsal boyutlarını bir arada sundu. Gençlik vurgusu ve proje listesinin ön plana çıkarılması, mesajın hem motivasyon hem de politika taahhüdü içerdiğini gösteriyor. Şanlıurfa'da verilen bu mesaj, Milli Teknoloji Hamlesi'nin yerel düzeyde nasıl karşılık bulduğuna dair önemli bir gösterge niteliğinde.

Bakan Kacır: "Türkiye Yüzyılını gençlerinin azmi ve cesaretiyle inşa eden Türkiye var"