Kapsayıcı hizmet anlayışıyla Kuşadası'nda somut adımlar atan başkan vekili

Kuşadası'nda altı aylık çalışma raporu

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, kentte görevde bulunduğu 6 aylık dönemin bilançosunu ulusal ve yerel medya temsilcileriyle paylaştı. 23 Mart'taki Belediye Meclisi seçimiyle göreve gelişinin ardından ekipleriyle birlikte önceliklerinin Kuşadası'na hizmet olduğunu vurgulayan Demirtaş, önceki dönemde başlayan projelerin sahiplenilerek sürdürüldüğünü belirtti.

Hizmette öne çıkan açılışlar ve yatırım kararları:

Bu dönemde hizmete alınan çalışmalardan bazıları arasında Kent Lokantası, Ayla Adanalı Oyuncak Müzesi ve Efe İbrikoğlu Basketbol Sahası yer aldı; ayrıca Balık Hali yenilendi. Belediyenin yaptığı görüşmeler sonucunda Davutlar ve Güzelçamlı'nın 2027 doğal gaz yatırım planına dahil edilmesi sağlandı. Kuşadası turizmini 12 aya yayma hedefi doğrultusunda, Davutlar'da belediyeye ait termal kaynakların etkin kullanımı için sektör temsilcileriyle toplantılar yapıldı.

Etkinlik takvimine de ağırlık veren belediye, Kiraz Festivali düzenledi ve plajlarda ücretsiz wi-fi hizmetini hayata geçirdi.

Altyapı, park ve çevre çalışmaları:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, nisan ve eylül ayları arasında kent genelinde 87.746 metrekare kilit parke ve 4.274 metrekare asfalt kaplama yol çalışması gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi'nde 1.900 metrekarelik Müzeyyen Gökçen Parkı, Türkmen Mahallesi Sümbül Sokak'ta ise 515 metrekarelik yeni park yapımı tamamlandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, nisan–ağustos döneminde 30 rota ve 23 mahallede üç vardiya ile hizmet vererek 46.341 ton evsel katı atık topladı. Konteyner ve ortak alan çalışmalarında 6.000 konteynerin rutin temizliği yapılırken, 278 adet 770 litrelik ve 375 adet 1.100 litrelik galvanizli çöp konteynerinde bakım-onarım gerçekleştirildi. Ayrıca 27 ibadethanede yıkama ve temizlik, pazar yerleri ile Damlacık Deresi'nde yosun ve çamur temizliği düzenli olarak yürütüldü; okulların temizlik ve ilaçlama çalışmaları ders yılı öncesinde tamamlandı ve vektörle etkin bir mücadele sürdürüldü.

Sosyal projeler ve hayvan bakım hizmetleri:

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1.400 çocuğa yönelik 50.400 beslenme paketi dağıtıldı. 750 ailenin 24–60 aylık çocuklarına toplam 24.736 litre süt ulaştırıldı; ayrıca 1.160 ihtiyaç sahibi ailenin öğrenci çocuklarına kırtasiye desteği sağlandı. Evleri ile okullar arasında iki kilometreden fazla mesafe bulunan 102 lise öğrencisi ulaşım yardımından faydalandı.

Sokak hayvanları çalışmaları kapsamında Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne 842 köpek getirildi. 1 Ocak 2025–10 Ağustos 2026 döneminde 998 köpek sahiplendirildi, 487 köpek kısırlaştırıldı, 2.315 köpek bakımevine alındı ve 565 köpek aşılandı. Merkezde şu an 416 köpek bulunuyor. İlave olarak, sahipsiz hayvanların rehabilitasyon sonrası daha iyi koşullarda kalabilmesi için 16.703 metrekarelik doğal yaşam alanı planlanıyor.

Demirtaş, geride kalan altı ayda meclis üyeleri, muhtarlar ve çalışma ekipleriyle sürekli temas kurularak ihtiyaçların dinlendiğini, değerlendirildiğini ve çözümler üretildiğini aktardı.

Gelecek programı ve etkinlikler:

Kuşadası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı 103'üncü yıldönümünde coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Belediye, kent merkezine yakışan etkinlikler, coşkulu bir Cumhuriyet korteji ve akşam düzenlenecek bir konser planladıklarını bildirdi.

Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, çalışmaların kent yararına ve süreklilik arz edecek şekilde sürdürüleceğini belirterek, önceki dönemde başlatılan projeleri sahiplenme ve yeni dönemde de hizmet odaklı adımlar atma kararlılığını yineledi.

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TAHSİN DEMİRTAŞ, KUŞADASI’NDAKİ ULUSAL VE YEREL MEDYA TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. BASIN MENSUPLARINA GÖREVDE OLDUĞU 6 AYLIK SÜREDE KENT GENELİNDE YAŞAMA GEÇİRİLEN PROJE, HİZMET VE ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ AKTARAN DEMİRTAŞ, "İLK GÜNDEN İTİBAREN ÖMER BAŞKANIMIZIN DÖNEMİNDE BAŞLATILAN ÇALIŞMALARI SAHİPLENEREK İLERLETTİK. KUŞADASI’NA HİZMET YOLUNDA ÜSTLENDİĞİMİZ SORUMLULUĞU AYNI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ" DEDİ.