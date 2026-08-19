Kayserispor taraftarının desteğiyle RHG Enertürk'te güçlü lig başlangıcı

maç genel bakış:

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan maçta Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı toplam 8 bin 200 taraftar tribünden takip etti ve mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

maçın kilit anları:

Kayserispor, ilk yarıda Benhur Keser ve Taulant Seferi tarafından kaydedilen gollerle Sivasspor'u devreye önde götürdü. Elde edilen bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükseltti.

tribün etkisi ve sonuç:

Mücadeledeki 8 bin 200 kişilik seyirci desteği, Kayserisporlu taraftarların takımını yalnız bırakmadığını gösterdi. Tribünlerin yarattığı atmosferin alınan galibiyette etkili olduğu değerlendirilirken, bu ilginin kulübün yeni sezona tribün bazında güçlü bir başlangıç yaptığını ortaya koyduğu belirtildi.

Kayserispor'un performansı ve taraftar desteği, takımın ligdeki erken çıkışını perçinledi; önümüzdeki haftalarda bu ivmenin korunup korunamayacağı takip edilecek.

KAYSERİSPOR İLE SİVASSPOR ARASINDA OYNANAN MÜSABAKAYI 8 BİN 200 KİŞİ İZLEDİ.