Dolar 47,9484 +0,01%
Euro 56,0927 +0,17%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.024,04 +0,24%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 91,96 +0,37%
--°

Kayserispor taraftarının desteğiyle RHG Enertürk'te güçlü lig başlangıcı

TFF 1. Lig'de Kayserispor, 8 bin 200 taraftar önünde Sivasspor'u 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı; tribün desteği galibiyette belirleyici oldu.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor taraftarının desteğiyle RHG Enertürk'te güçlü lig başlangıcı

maç genel bakış:

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan maçta Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı toplam 8 bin 200 taraftar tribünden takip etti ve mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

maçın kilit anları:

Kayserispor, ilk yarıda Benhur Keser ve Taulant Seferi tarafından kaydedilen gollerle Sivasspor'u devreye önde götürdü. Elde edilen bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükseltti.

tribün etkisi ve sonuç:

Mücadeledeki 8 bin 200 kişilik seyirci desteği, Kayserisporlu taraftarların takımını yalnız bırakmadığını gösterdi. Tribünlerin yarattığı atmosferin alınan galibiyette etkili olduğu değerlendirilirken, bu ilginin kulübün yeni sezona tribün bazında güçlü bir başlangıç yaptığını ortaya koyduğu belirtildi.

Kayserispor'un performansı ve taraftar desteği, takımın ligdeki erken çıkışını perçinledi; önümüzdeki haftalarda bu ivmenin korunup korunamayacağı takip edilecek.

KAYSERİSPOR İLE SİVASSPOR ARASINDA OYNANAN MÜSABAKAYI 8 BİN 200 KİŞİ İZLEDİ.

KAYSERİSPOR İLE SİVASSPOR ARASINDA OYNANAN MÜSABAKAYI 8 BİN 200 KİŞİ İZLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başarıları kenti duyurdu: Erzincanlı sporculara ödül
images

Tarkan Serbest Kütahyaspor'da yeni hedef: üçüncü şampiyonluk
images

Çorum FK taktiklere ağırlık verdi, Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
images

Minik taraftarın Salah ile Trabzon’da duygusal kavuşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi