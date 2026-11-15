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Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

Keçiören'de drift yapan 3 otomobil ve bir motosiklet sürücüsü tespit edilip yakalandı; 4 kişi gözaltına alındı, araçlar otoparka çekildi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 03:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

Olayın ayrıntıları:

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, farklı tarihlerde gelen drift ihbarları üzerine Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede trafikte tehlikeli hareketler sergileyen üç otomobil ile yolda motorunun önünü kaldırıp motosiklet lastiğinden duman çıkaran bir sürücünün sosyal medyada paylaştığı görüntüler tespit edildi.

Operasyon ve gözaltılar:

Plakaları belirlenen şüpheliler için düzenlenen operasyonlarda, toplam 4 kişi ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, gelen ihbarları değerlendirerek şüphelilerin adreslerine yöneldi ve yakalamalar bu kapsamda gerçekleştirildi.

Ceza ve araçların akıbeti:

Şüphelilere toplamda 492 bin lira idari para cezası kesildi ve ilgili araçlar otoparka çekildi. Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin tespitiyle emniyetin müdahalesine dönüşerek sonlandırıldı.

Keçiören’de drift yapan 4 kişi gözaltına alındı

Keçiören’de drift yapan 4 kişi gözaltına alındı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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