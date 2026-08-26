Kediye çarpmamak için manevra yapan sürücü portakal bahçesine uçtu

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, saat 12.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1465 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 07 BRP 015 plakalı otomobili kullanan Tahsin Y.B. (19), sokakta seyir halindeyken aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki portakal bahçesine girerek takla atıp ters döndü.

Olay yerine müdahale ve kurtarma:

Çevredeki vatandaşlar kazayı görüp hemen yardıma koştu. Takla atarak ters dönen araçta mahsur kalan sürücü, önce vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma ekipleri müdahalede bulundu. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayı görüp yardım eden vatandaşlardan Hidayet Şen, kazayı duyup geldiğini anlatarak, "Sesi duydum, koştum geldim. Araba ters dönmüştü, içerdeki kişi bağırıyordu ‘Araba gazlı’ diye. Hemen aracın kapısını açıp emniyet kemerini açarak sürücüyü çıkardık. Sürücü 'Kedi gördüm' dedi, ama orayı görmedik" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı; kaza sırasında kimsenin hayatını kaybetmediği, yaralı sürücünün tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ANTALYA'DA SEYİR HALİNDEYKEN ÖNÜNE ÇIKAN KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YOL KENARINDAKİ BAHÇEYE UÇTU. TAKLA ATARAK TERS DÖNEN OTOMOBİLDEKİ YARALI SÜRÜCÜ ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARCA ARAÇTAN ÇIKARTILDI.