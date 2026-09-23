İşaret diliyle kent hizmetine erişim: Tekirdağ'da kapsamlı destek

Tekirdağ'da işaret diliyle erişilebilir belediye hizmeti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 21-27 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında işitme engelli vatandaşların bilgiye, kamu hizmetlerine ve sosyal yaşama eşit katılımını sağlamak üzere uyguladığı erişilebilirlik hizmetlerini sürdürüyor. Belediyenin uygulamaya koyduğu çözümler, hem dijital kanallarda hem de yüz yüze iletişimde kesintisiz destek vermeyi hedefliyor.

Benim Sesim ve dijital erişim:

Geçen yıl başlatılan 'Benim Sesim' projesi ile bugüne kadar 4 bin 867 görüntülü görüşme gerçekleştirildi. Proje kapsamında işitme engelli vatandaşlar, Türk işaret dili tercümanları aracılığıyla belediye hizmetleri ve resmi işlemler hakkında destek alabiliyor. Randevu için vatandaşlar sosyal.tekirdag.bel.tr adresindeki özel portala başvuruyor; randevu saatinde 0850 459 06 07 numaralı WhatsApp hattı üzerinden görüntülü görüşme ile tercümanlara bağlanıyor. Hizmet, Büyükşehir Belediyesi, TESKİ ve bağlı iştiraklerdeki işlemlerin yanı sıra talep doğrultusunda diğer kamu kuruluşlarıyla iletişim kurarken de tercümanlık desteği sunuyor.

Günlük yaşam ve yüz yüze destek:

Büyükşehir Belediyesi dijital hizmetlerin ötesinde, günlük yaşamda ihtiyaç duyulan anlarda da erişilebilirliği güçlendiriyor. İhtiyaç halinde sağlanan yüz yüze tercümanlık hizmeti ile birebir Türk işaret dili tercümanlığı yapılırken, CODA Güvende projesi kapsamında işitme engelli ebeveynlere titreşimli ve ışıklı bebek telsizi desteği veriliyor. Ayrıca cuma hutbeleri, belediye meclis toplantıları, sahne etkinlikleri, sosyal medya içerikleri ve sağlık seminerlerinde Türk işaret dili çevirisi sağlanarak sosyal yaşama katılım destekleniyor.

Kent genelinde düzenlenen Türk işaret dili eğitimleri ve farkındalık seminerleri ile toplumda işaret dili konusunda bilinç artırılmaya çalışılıyor. Bu çalışmalar, hizmetlerin daha kapsayıcı olması ve erişilebilirliğin günlük yaşamın parçası haline gelmesi hedefini taşıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer konuyla ilgili olarak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak işitme engelli ve sağır vatandaşlarımızın bilgiye, kamu hizmetlerine ve sosyal yaşama eşit ve etkin şekilde katılabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eşit iletişim ve erişilebilir bir yaşam için her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 21-27 EYLÜL ULUSLARARASI İŞİTME ENGELLİLER HAFTASI KAPSAMINDA İŞİTME ENGELLİ VE SAĞIR VATANDAŞLARIN BİLGİYE, KAMU HİZMETLERİNE VE SOSYAL YAŞAMA EŞİT ŞEKİLDE KATILABİLMELERİ AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.