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Şekerli içecekler yerine su ve ayranla daha az şeker tüketin

Diyetisyen Fatma Tuğba Şölen, Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası'nda günlük şekerin azaltılması için su ve ayran tercih edilmesi gerektiğini, etiket okumanın önemini vurguladı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Serkan Varol

Şekerli içecekler yerine su ve ayranla daha az şeker tüketin

Şeker tüketiminin görünümü:

Sivas Numune Hastanesi Diyetisyeni Fatma Tuğba Şölen, 19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında günlük şeker alımının kontrolünün sağlıklı beslenmede kritik olduğunu belirtti. Şölen, bal, pekmez ve reçel gibi besinlerin yanı sıra çikolata, gofret ve paketli ürünlerde; kola, meyve suyu ve gazlı içecekler gibi içeceklerde hem doğal hem de ilave şeker bulunduğunu ifade etti.

Sağlık etkileri ve riskler:

Şölen, şekerin yüksek enerji içeriğinin fazla tüketilmesinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, "Şekerin gereğinden fazla tüketilmesi kilo artışı ve obeziteye yol açabilmekte; insülin direnci, diyabet ve diş çürükleri gibi sağlık sorunlarının gelişimine doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunabilmektedir." dedi. Bu nedenle yüksek miktarda ilave şeker içeren yiyecek ve içeceklerin sınırlandırılması ve porsiyon kontrolünün sağlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Pratik öneriler:

Günlük beslenmede küçük değişikliklerin şeker tüketiminin azaltılmasına önemli katkı sağlayacağını söyleyen Şölen, şekerli içecekler yerine su ve ayran tercih edilmesini; şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya meyve gibi daha düşük şeker içeriğine sahip seçeneklerin seçilmesini önerdi. Ayrıca paketli ürünlerin etiketlerinin okunmasının bilinçli beslenme alışkanlığı kazanılması açısından gerekli olduğunu ifade etti.

Mesaj:

Şölen, şekerin tamamen beslenmeden çıkarılmasının hedef olmadığını belirterek, "Sağlıklı beslenme, tek bir besini hayatımızdan tamamen çıkarmak değil; dengeli, yeterli ve bilinçli tercihler yapabilmektir." ifadesini kullandı ve Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası ile günlük şeker tüketimini gözden geçirmenin önemine dikkat çekti.

&quot;ŞEKERLİ İÇECEKLER YERİNE SU VE AYRAN TERCİH EDİN&quot; UYARISI

"ŞEKERLİ İÇECEKLER YERİNE SU VE AYRAN TERCİH EDİN" UYARISI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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