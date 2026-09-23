Şekerli içecekler yerine su ve ayranla daha az şeker tüketin

Şeker tüketiminin görünümü:

Sivas Numune Hastanesi Diyetisyeni Fatma Tuğba Şölen, 19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında günlük şeker alımının kontrolünün sağlıklı beslenmede kritik olduğunu belirtti. Şölen, bal, pekmez ve reçel gibi besinlerin yanı sıra çikolata, gofret ve paketli ürünlerde; kola, meyve suyu ve gazlı içecekler gibi içeceklerde hem doğal hem de ilave şeker bulunduğunu ifade etti.

Sağlık etkileri ve riskler:

Şölen, şekerin yüksek enerji içeriğinin fazla tüketilmesinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, "Şekerin gereğinden fazla tüketilmesi kilo artışı ve obeziteye yol açabilmekte; insülin direnci, diyabet ve diş çürükleri gibi sağlık sorunlarının gelişimine doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunabilmektedir." dedi. Bu nedenle yüksek miktarda ilave şeker içeren yiyecek ve içeceklerin sınırlandırılması ve porsiyon kontrolünün sağlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Pratik öneriler:

Günlük beslenmede küçük değişikliklerin şeker tüketiminin azaltılmasına önemli katkı sağlayacağını söyleyen Şölen, şekerli içecekler yerine su ve ayran tercih edilmesini; şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya meyve gibi daha düşük şeker içeriğine sahip seçeneklerin seçilmesini önerdi. Ayrıca paketli ürünlerin etiketlerinin okunmasının bilinçli beslenme alışkanlığı kazanılması açısından gerekli olduğunu ifade etti.

Mesaj:

Şölen, şekerin tamamen beslenmeden çıkarılmasının hedef olmadığını belirterek, "Sağlıklı beslenme, tek bir besini hayatımızdan tamamen çıkarmak değil; dengeli, yeterli ve bilinçli tercihler yapabilmektir." ifadesini kullandı ve Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası ile günlük şeker tüketimini gözden geçirmenin önemine dikkat çekti.

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