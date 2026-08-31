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Muğla açıklarında ticari yatta yaralanan yolcu kıyıya ulaştırıldı

Fethiye açıklarında seyreden bir ticari yatta yaralanan vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerince tekneden alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulansına teslim edildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 19:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muğla açıklarında ticari yatta yaralanan yolcu kıyıya ulaştırıldı

olayla ilgili gelişme:

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden bir ticari yat üzerinde bir kişi yaralandı. Olay üzerine bölgede bulunan deniz unsurlarına yardım çağrısı yapıldı ve durum sahadaki ekiplerce değerlendirildi.

müdahale ve tahliye:

Olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik botu, yaralı vatandaşı tekneden alarak kıyıya nakletti. Yaralı, kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi ve sağlık kontrolleri için sevk edildi.

durum ve koordinasyon:

Yerel ekiplerin işbirliğiyle gerçekleştirilen tahliye operasyonunda öncelik, yaralının güvenli ve hızlı şekilde karaya ulaştırılması oldu. Yetkililer, gerekli tıbbi müdahalelerin sağlık ekipleri tarafından sürdürüldüğünü bildirdi.

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN TİCARİ YATTA YARALANAN BİR VATANDAŞ, SAHİL GÜVENLİK...

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN TİCARİ YATTA YARALANAN BİR VATANDAŞ, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN TEKNEDEN ALINARAK KIYIDA BEKLEYEN SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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