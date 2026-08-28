Dolar 48,2401 +0,50%
Euro 56,2277 +0,02%
Bist 14.540,92 -0,24%
Altın Gram 7.232,41 -0,02%
EUR/USD 1,1651 -0,07%
Brent Petrol 87,94 -0,66%
--°

kentin kavurucu sıcağından kaçıp 3 bin 200 rakımda kara gömüldü

Erzincan'da sıcaklık 40 dereceye yaklaşınca Recep Sulu 'erzincanlımaceracı' adlı arkadaşıyla Ergan Dağı'nın 3 bin 200 rakımındaki karda gömülerek serinledi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

kentin kavurucu sıcağından kaçıp 3 bin 200 rakımda kara gömüldü

kentin kavurucu sıcağından kaçıp 3 bin 200 rakımda kara gömüldü

Erzincan'da kent merkezindeki sıcaklıkların yükseldiği günlerde alışılmadık bir serinleme yöntemi kameralara yansıdı. Sosyal medyada 'erzincanlımaceracı' adıyla tanınan Recep Sulu, arkadaşlarıyla çıktığı Ergan Dağı'nın 3 bin 200 rakımlı zirvesinde karın içine gömülerek sıcaklardan kurtulmaya çalıştı.

zirvede sahil havası kurdular:

Grup, zirvede buldukları kara sahil şemsiyesi kurarcasına yerleştirdi. Sulu, güneş altında geçen saatlerden uzaklaşmak için bu fikri bulduklarını belirtti. Arkadaşlarının görüntülediği anlarda Sulu, karın üzerine yatıp vücudunu gömülerek serinledi ve ortaya renkli görüntüler çıktı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede ilgi gördü.

termometreyi gördüler, sıcağı anlattı:

Zirvede yanında bulunan termometrede sıcaklığın 0 ile 4 derece arasında değiştiği gözlemlendi. Sulu, kent merkezindeki sıcaklıklarla ilgili olarak kentte termometrelerin 40 dereceyi bulduğunu söyleyerek, 'Şehir merkezi bugünlerde çok sıcak, 40 dereceyi buluyor. Serinlemek için bu geldi aklımıza. Kara gömülerek serinledim. Karın içerisinde sıcaklık sıfır derece.' ifadelerini kullandı.

Arkadaşları, çekilen görüntüler sırasında eğlenceli anlar yaşadıklarını belirtti. Hem doğal koşulların sunduğu serinkanlılık hem de ortaya çıkan görselin özgünlüğü, Ergan Dağı'ndaki yüksek kesimlerin kent merkezinden kaçanlar için neden tercih edildiğini gösterdi.

ERZİNCAN’DA SICAKTAN BUNALDI, 3 BİN 200 RAKIMDA KARA GÖMÜLEREK SERİNLEDİ

ERZİNCAN’DA SICAKTAN BUNALDI, 3 BİN 200 RAKIMDA KARA GÖMÜLEREK SERİNLEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kentin nefes alanı yenileniyor: Kültür Park'ta bakım ve konfor çalışmaları
images

Amasra'da sahile vuran ölü yunusa çocukların şefkati
images

Kandıra'da sahillere girişler iki gün boyunca durduruldu
images

Doğal yolculuk sürüyor: yavrulara elle müdahale zarar verebilir

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da havalimanı kavşağında çarpışma: iki yaralı

Futbol kampının iptali sonrası Kasapoğlu'ndan Rum kesimine tepki

Manisa'da bağ hasadında traktör kazası sonucu işçi yaşamını yitirdi

Söke'de Çengel operasyonu: piyasa değeri milyonları bulan kaçak ürünlere el konuldu

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza