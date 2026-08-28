kentin kavurucu sıcağından kaçıp 3 bin 200 rakımda kara gömüldü

Erzincan'da kent merkezindeki sıcaklıkların yükseldiği günlerde alışılmadık bir serinleme yöntemi kameralara yansıdı. Sosyal medyada 'erzincanlımaceracı' adıyla tanınan Recep Sulu, arkadaşlarıyla çıktığı Ergan Dağı'nın 3 bin 200 rakımlı zirvesinde karın içine gömülerek sıcaklardan kurtulmaya çalıştı.

zirvede sahil havası kurdular:

Grup, zirvede buldukları kara sahil şemsiyesi kurarcasına yerleştirdi. Sulu, güneş altında geçen saatlerden uzaklaşmak için bu fikri bulduklarını belirtti. Arkadaşlarının görüntülediği anlarda Sulu, karın üzerine yatıp vücudunu gömülerek serinledi ve ortaya renkli görüntüler çıktı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede ilgi gördü.

termometreyi gördüler, sıcağı anlattı:

Zirvede yanında bulunan termometrede sıcaklığın 0 ile 4 derece arasında değiştiği gözlemlendi. Sulu, kent merkezindeki sıcaklıklarla ilgili olarak kentte termometrelerin 40 dereceyi bulduğunu söyleyerek, 'Şehir merkezi bugünlerde çok sıcak, 40 dereceyi buluyor. Serinlemek için bu geldi aklımıza. Kara gömülerek serinledim. Karın içerisinde sıcaklık sıfır derece.' ifadelerini kullandı.

Arkadaşları, çekilen görüntüler sırasında eğlenceli anlar yaşadıklarını belirtti. Hem doğal koşulların sunduğu serinkanlılık hem de ortaya çıkan görselin özgünlüğü, Ergan Dağı'ndaki yüksek kesimlerin kent merkezinden kaçanlar için neden tercih edildiğini gösterdi.

ERZİNCAN’DA SICAKTAN BUNALDI, 3 BİN 200 RAKIMDA KARA GÖMÜLEREK SERİNLEDİ