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Menteşe’de altyapı yenileniyor: Yeniköy ve Ortaköy’e kapsamlı su ve kanalizasyon çalışması

MUSKİ, Yeniköy ve Ortaköy’te içme suyu ve kanalizasyon hatlarını güçlendirdi; binlerce metre hat ve yüzlerce baca ile uzun vadeli çözüm hedefleniyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Berk Doğan

Menteşe’de altyapı yenileniyor: Yeniköy ve Ortaköy’e kapsamlı su ve kanalizasyon çalışması

Menteşe’de altyapı yatırımları sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde yürüttüğü altyapı çalışmaları kapsamında Menteşe ilçesindeki ihtiyaç odaklı imalatlarına devam ediyor. Başkan Ahmet Aras’ın altyapıya verdiği önem doğrultusunda planlanan müdahaleler, özellikle Yeniköy ve Ortaköy mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarının güçlendirilmesine yönelik ilerliyor.

Yeniköy’de yapılan işler:

Yeniköy Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 19 bin 700 metre kanalizasyon şebeke hattı ile 10 bin 400 metre içme suyu hattı imalatı tamamlandı. Proje kapsamında ayrıca 500 muayene bacası ve 302 parsel bacası inşa edilerek mahalle bazlı bakım ve işletme faaliyetlerinin sürdürülebilirliği hedeflendi.

Ortaköy’de tamamlanan imalatlar:

Ortaköy Mahallesi’ndeki altyapı çalışmaları çerçevesinde 2 bin metre kanalizasyon şebeke hattı ile 1 kilometre içme suyu hattı imalatı tamamlandı. Bu müdahaleler, yerel altyapının ihtiyaçlarını karşılamaya ve olası sorunları önlemeye yönelik olarak planlandı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Muğla genelinde yürüttüğü bu tür yatırımların mahallelerin uzun vadeli altyapı ihtiyaçlarına çözüm sunmasını amaçlıyor. Yapılan imalatlar, yerel hizmet kalitesini artırmayı, bakım maliyetlerini düşürmeyi ve halkın sağlıklı suya erişimini güvence altına almayı hedefleyen bir planın parçası olarak gerçekleştiriliyor.

MUSKİ’DEN MENTEŞE’YE KAPSAMLI ALTYAPI YATIRIMI

MUSKİ’DEN MENTEŞE’YE KAPSAMLI ALTYAPI YATIRIMI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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