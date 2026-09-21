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Kepez'de yeni okul 28 eylül'de eğitime açılıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kepez'de yapımı biten Mustafa ve Betül Çıkrıkçıoğlu okullarının 28 Eylül'de eğitime başlayacağını açıkladı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Emre Koç

Kepez'de yeni okul 28 eylül'de eğitime açılıyor

Kepez'de yeni eğitim binası hizmete giriyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kepez'de yapımı tamamlanan eğitim kompleksinin 28 Eylül'de öğrencilerle buluşacağını duyurdu. Başkan Yalçın, Talas Kaymakamı İlyas Memiş ve Kepez Muhtarı Ayhan Demirezen ile birlikte okulda yaptığı incelemenin ardından projenin son durumunu paylaştı.

Mimari özellikler ve eğitim imkanları:

Toplam 5 bin metrekare alana kurulu, 5 katlı binada hem ilkokul hem de ortaokul düzeyinde eğitim verilecek. Yapıda 24 sınıf yanı sıra laboratuvarlar, çok amaçlı salon ve yemekhane gibi eğitim-öğretimi destekleyen birimler yer alıyor. Çevre düzenlemeleri ve okulun donanımıyla ilgili eksiksiz hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Yerel destek ve açılış mesajı:

Başkan Yalçın, okulun yapımında emeği geçen hayırsever Çıkrıkçıoğlu ailesine teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı. Yalçın ayrıca eğitim-öğretim yılı öncesi kaymakam ve valinin desteğine vurgu yaparak, duyulan memnuniyeti dile getirdi. Yeni okulun 28 Eylül'den itibaren hizmete başlayacağı ve bölge için önemli bir eğitim fırsatı sunacağı vurgulandı.

Hayırlı olsun dilekleriyle açıklama sona erdi; yetkililer açılış tarihine kadar son hazırlıkların tamamlanacağını bildirdi.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN, KEPEZ’DE YAPIMI TAMAMLANAN MODERN OKUL BİNASININ 28...

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN, KEPEZ’DE YAPIMI TAMAMLANAN MODERN OKUL BİNASININ 28 EYLÜL’DE EĞİTİM ÖĞRETİMİN HİZMETİNDE OLACAĞINI DUYURDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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