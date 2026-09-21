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Kayseri konservatuvarı yetenekleri sahneye taşıyor: kış kursları 28 eylül'de başlıyor

Kayseri Büyükşehir Konservatuvarı, 28 Eylül'de başlayacak kış kurslarıyla tüm yaş gruplarına müzik, tiyatro ve görsel sanatlar eğitimine erişim sağlayacak.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Emre Koç

Kayseri konservatuvarı yetenekleri sahneye taşıyor: kış kursları 28 eylül'de başlıyor

Kış kurslarına hazırlık:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, yeni dönem kış kursları için kayıtları 28 Eylül'de başlatıyor. Belediye bünyesindeki konservatuvar, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir katılımcı kitlesine sanat eğitimi sunmayı hedefliyor.

Projeler, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde şehrin kültür ve sanat hayatına katkı vermeye devam ediyor. Kayıtların başlamasıyla konservatuvar, yerel düzeyde sanat erişimini ve yetenek keşfini ön plana alıyor.

Program içeriği:

Kış döneminde kurslarda bağlama, gitar, keman, piyano ve ney gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro ve resim gibi alanlarda da dersler verilecek. Eğitimler, konservatuvarın deneyimli kadrosu tarafından planlanacak ve katılımcıların ilgi ile yeteneklerine göre yönlendirileceği programlar oluşturulacak.

Çocukların erken yaşta sanatla tanışması ve yetişkinlerin de yeni beceriler edinmesi amaçlanırken, kursların her yaş grubuna uygun modüllerle yürütülmesi planlanıyor.

Yaz kurslarının etkisi:

Konservatuvar, 2026 Yaz Kursları'nı yoğun katılımla tamamladı; iki ayrı şubede düzenlenen yaz dönemi programlarında toplam 1.865 kursiyer, 53 usta öğretici eşliğinde eğitim aldı. Yaz dönemi verileri, kış kurslarına olan talebin ve yerel sanat ilgisinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi, kış döneminde de konservatuvar bünyesindeki kurslarla Kayseri'nin kültür ve sanat hayatına katkı sunmayı sürdürecek ve tüm sanatseverleri kayıt olmaya davet ediyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI, ÇOCUKLARDAN YETİŞKİNLERE KADAR HER YAŞTAN...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI, ÇOCUKLARDAN YETİŞKİNLERE KADAR HER YAŞTAN SANATSEVERİ MÜZİK, TİYATRO VE GÖRSEL SANATLARLA BULUŞTURACAK KIŞ DÖNEMİ KURSLARI İÇİN KAYITLARI 28 EYLÜL’DE BAŞLATIYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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