Melikgazi'de kış hazırlığı hızlandı: salça günleri 4.480 aileye ulaştı

melikgazi belediyesi salça günleri rekor katılımla tamamlandı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, eşi Emel Palancıoğlu ile birlikte Mimarsinan Mahallesi Evliyalar Parkı’nda düzenlenen Salça Günleri alanını ziyaret etti. Belediye tarafından düzenlenen etkinlik bu yıl 4.480 ailenin katılımıyla bugüne kadarki en yüksek sayıya ulaştı.

çalışma düzeni ve sunulan hizmetler:

Organizasyon, Mimar Sinan Evliyalar Parkı, Kocatepe ve Selçuklu Mahalleleri olmak üzere üç farklı bölgede, farklı zamanlarda gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca belediye ekipleri üç vardiya halinde çalıştı; 24 saat süren uygulama toplam 1,5 ay devam etti. Yaklaşık 100 personel, müdürler ve şeflerle koordineli şekilde alanda vatandaşa hizmet sundu.

Alanlarda domates ve biber satışı yapıldı, yakacak getirmeyenler için odun temin edildi. Belediye, bakır salça kazanını ve tuzu vatandaşlara ücretsiz vererek hazırlık süreçlerini kolaylaştırdı. Ayrıca yıkama ve çekme işlemleri de ücretsiz yapılırken, kasiyerlik hizmetleri ve düzenlemelerle işlem akışı hızlandırıldı.

toplumsal etkiler ve değerlendirme:

Başkan Palancıoğlu, Salça Günleri'nin yalnızca gıda hazırlığına katkı sağlamadığını, aynı zamanda sosyal ilişkileri güçlendiren, birlik ve beraberliği pekiştiren bir platform olduğunu vurguladı. Etkinliğe Kayseri dışından gelen misafirlerin de olduğu, kentin farklı mahallelerinden çok sayıda ailenin programa dahil olduğu kaydedildi.

Palancıoğlu, personeline ve organizasyona destek veren herkese teşekkür ederek, bu uygulamanın belediyenin en çok memnuniyet aldığı hizmetlerinden biri olduğunu belirtti. Başlangıçta yaklaşık 100 aileyle başlayan çalışmanın yıllar içinde büyüyerek 4.480 aileye ulaşmasının, hizmetlerin gelişimine işaret ettiği ve gelecek yıl bu rakamın daha da artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Etkinlik, herhangi bir aksaklık yaşanmadan sona ererken, hazırlık yapan vatandaşlara iyi dilekler iletildi ve Salça Günleri'nin kış aylarındaki dayanışma örneği olarak önemine dikkat çekildi.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, MELİKGAZİ BELEDİYESİ SALÇA GÜNLERİ KAPSAMINDA MİMARSİNAN MAHALLESİ EVLİYALAR PARKI’NDA SALÇA KAYNATAN VATANDAŞLARI ZİYARET EDEREK, BU SENE ETKİNLİĞE 4.480 AİLENİN KATILMASI İLE REKOR KIRDIKLARINI SÖYLEDİ.