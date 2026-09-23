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Ağrı Dağı'nda iz bırakan sezon: Durupınar'da tufan öncesi çanak-çömlek ve bin numune

Ağrı Dağı Durupınar'da 2026 sezonunu tamamlayan ekip, Prof. Dr. Cenker Atila yönetiminde tufan öncesi çanak-çömlek ve karot örnekleri buldu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:05

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ağrı Dağı'nda iz bırakan sezon: Durupınar'da tufan öncesi çanak-çömlek ve bin numune

Kazı sezonu tamamlandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığında yürütülen Hz. Nuh’un gemisini arama çalışmaları 28 Haziran'da Doğubayazıt sınırlarındaki Durupınar formasyonunda başlamıştı ve 2026 sezonu bugün itibarıyla sona erdi. Proje yaklaşık 90 gün sürdü ve 5 farklı ülkeden 20 bilim insanı projede görev aldı.

Bulgular ve örnekler:

Kazı ve yüzey incelemelerinde, tufan öncesi döneme ait olduğu değerlendirilen çanak ve çömlek parçalarına rastlandı. Zemin çalışmaları sırasında alınan karot örnekleri incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Ekip, çalışma süresince yaklaşık 150 farklı noktadan bin civarında toprak numunesi topladı; proje ekibi bu numuneleri araştırmanın en kritik aşamalarından biri olarak tanımlıyor.

Yöntem ve laboratuvar süreci:

Çalışmada 2D ve 3D haritalama, GPS tabanlı ölçümler ve ileri teknoloji yer altı görüntüleme sistemleri kullanıldı. Yapılan radar taramaları, bölgede gemiyi andıran veriler ortaya koydu ve bu veriler doğrultusunda toprağa yönelik numune alımları gerçekleştirildi. Ayrıca proje kapsamında 2'si Amerika'dan, 1'i İngiltere'den olmak üzere 3 belgesel ekibi bölgeye gelerek çekim yaptı.

Prof. Dr. Cenker Atila, organik madde ve olası ahşap kalıntılarının önemine vurgu yaparak, bu materyaller üzerinde yapılacak karbon nötr tarihlemesi ile gemi olup olmadığının tespit edileceğini belirtti. Atila, "Kesin kanıtlara kış boyunca ulaşacağız" diyerek laboratuvar sonuçlarının projenin kaderini belirleyeceğini ifade etti ve projenin önümüzdeki yıllarda devam ettirilmesinin planlandığını ekledi.

PROF. DR. CENKER ATİLA ÖNCÜLÜĞÜNDE DURUPINAR FORMASYONUNDA BAŞLATILAN HZ. NUH PEYGAMBERİN...

PROF. DR. CENKER ATİLA ÖNCÜLÜĞÜNDE DURUPINAR FORMASYONUNDA BAŞLATILAN HZ. NUH PEYGAMBERİN (ALEYHİSSELAM) GEMİSİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI 2026 YILI İÇİN TAMAMLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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