Ayvalık'ta altyapıyı tıkayan küçük hata: ıslak mendiller

Ayvalık'ta şebekeyi tıkayan atıklar:

BASKİ Ayvalık Müdürlüğü ekiplerinin kanalizasyon bacalarında yaptıkları temizlik çalışmaları, şebekeyi tıkayan atıkların boyutunu ortaya koydu. Ekiplerin çıkardığı malzemelerin başında ıslak mendiller gelirken, çocuk bezleri, kadın hijyen ürünleri ve kağıt havlu gibi atıklar da sıkça görüntülendi.

Çalışmalar sırasında kaydedilen görüntüler, tuvalete atılan bu tür atıkların borularda birikip zamanla ciddi tıkanıklıklara yol açtığını gösterdi. Yetkililer, bu atıkların tuvalet kağıdı gibi suyla kolay parçalanmadığını, sentetik lif içerikleri nedeniyle boru içinde kümelenip akışı engellediğini belirtiyor.

milyonluk pompalara verdiği zarar:

Kanalizasyon hatlarında biriken yabancı maddelerin zararları yalnızca boru tıkanmasıyla sınırlı değil. Atıklar, terfi merkezlerine kadar ulaşarak oradaki pompalara zarar verebiliyor. Bu pompaların çapına ve kapasitesine göre fiyatları 8-10 milyon liraya kadar ulaşabildiği; yabancı maddeler nedeniyle arızalanıp kullanılamaz hale gelebildikleri ifade ediliyor.

BASKİ ekiplerinin yoğun müdahaleleri, pompa ve terfi istasyonlarında oluşabilecek maliyetli arızaların önlenmesi açısından kritik önem taşıyor. Ekiplerin şebekeden çıkardıkları büyük miktardaki mendil ve hijyen atıkları, günlük yaşamdaki küçük bir hatanın altyapıda yol açtığı ağır sonuçları somutlaştırdı.

vatandaşlara çağrı:

BASKİ yetkilileri vatandaşlara açık çağrıda bulunarak; özellikle ıslak mendil, kağıt havlu, çocuk bezi ve kadın hijyen ürünlerinin kesinlikle tuvalet giderlerine atılmaması gerektiğini vurguluyor. Bu tür atıkların çöp kutusuna atılması, hem kanalizasyonun sağlıklı çalışması hem de terfi merkezlerinde olası arızaların önlenmesi için elzem kabul ediliyor.

Ayrıca yetkililer, bu ürünlerin parçalanması sonucunda ortaya çıkabilecek mikroplastik ve mikrofiberlerin su kaynakları ve çevre açısından da zararlı olabileceğine dikkat çekiyor. Bu uyarılar, altyapı bakım maliyetlerinin azalması ve çevresel zararların önlenmesi açısından bireysel sorumluluğun önemine işaret ediyor.

Sonuç olarak BASKİ Ayvalık Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmaları, küçük görülen atıkların belediye hizmetlerine ve çevreye nasıl geniş çaplı etkiler yaptığını gözler önüne seriyor; yetkililer, basit bir davranış değişikliğinin hem maliyetleri düşüreceğini hem de altyapının sürekliliğini sağlayacağını belirtiyor.

AYVALIK ISLAK MENDİLLERDEN DERTLİ