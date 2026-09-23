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Marmaris'te El Salvador rüzgarı: OPUS 503 mendirekte

El Salvador'un vokal üçlüsü OPUS 503, "Palmiye ve Çiçekler Diyarı El Salvador" turnesiyle 26 Eylül'de saat 19.00'da Marmaris mendireğinde sahne alacak.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Marmaris'te El Salvador rüzgarı: OPUS 503 mendirekte

OPUS 503 Marmaris'te müzikseverlerle buluşuyor:

El Salvador'un dünyaca tanınan pop-lirik vokal üçlüsü OPUS 503, "Palmiye ve Çiçekler Diyarı El Salvador" adlı uluslararası turne kapsamında Marmaris'te konser verecek. Turne, El Salvador Cumhuriyeti Hükümeti'nin desteğiyle düzenleniyor ve grup, Ankara ile İstanbul duraklarının ardından kültürel paylaşıma Marmaris'te devam edecek.

Grubun repertuvarı ve üyeleri:

Trio; José Guerrero, Mauro Iglesias ve Esa Osorio tarafından oluşturuluyor. OPUS 503, pop ve klasik müzik öğelerini harmanlayan özgün bir repertuvar sunuyor; konser programında El Salvador ezgilerinin yanı sıra Türk müziğinin bilinen eserlerinden Üsküdar'a Gider İken adlı parça da yer alacak. Bu seçim, iki kültürün müzik üzerinden kuracağı doğrudan iletişime vurgu yapıyor.

Katılım ve izleme detayları:

Konser, 26 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Marmaris Belediye Limanı mendirek alanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik Marmaris Belediyesi ve El Salvador Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenleniyor. Dinleyiciler mendirek alanından etkinliğe katılabilecek; ayrıca konser, çevredeki kafe ve işletmelerden de takip edilebilecek şekilde planlandı. Bu buluşma, Marmaris'in uluslararası kültür-sanat takvimine yeni bir renk katmayı amaçlıyor.

EL SALVADOR’UN DÜNYACA TANINAN POP-LİRİK VOKAL ÜÇLÜSÜ OPUS 503, “PALMİYE VE ÇİÇEKLER DİYARI EL...

EL SALVADOR’UN DÜNYACA TANINAN POP-LİRİK VOKAL ÜÇLÜSÜ OPUS 503, “PALMİYE VE ÇİÇEKLER DİYARI EL SALVADOR” TURNESİ KAPSAMINDA MARMARİS’TE MÜZİKSEVERLERLE BULUŞACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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