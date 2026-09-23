Arkeolojiyle zamanda yolculuk: Arkeofest 2026 Aktopraklık Höyük'te başlıyor

Arkeofest ve amaç:

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 26-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Arkeofest, tarih ve arkeoloji meraklılarını Aktopraklık Höyük Arkeopark çatısı altında bir araya getiriyor. Etkinlik, Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Müze tarafından organize ediliyor.

Festival, Bursa'nın farklı dönemlere yayılan zengin kültürel mirasını katılımcı deneyimleriyle buluşturmayı hedefliyor; etkinlik çağrısı ise "8500 yıllık tarihe tanıklık etmek ister misiniz?" şeklinde duyuruldu.

Program ve alan düzeni:

Aktopraklık Höyük Arkeopark, Neolitik ve Kalkolitik dönemlere ait kazı alanları, mimari canlandırmalar ve Osmanlı'dan günümüze uzanan geleneksel evleriyle farklı tarihsel katmanları aynı alanda sunuyor. Festival günleri arkeoloji çalışmaları 12.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Arkeofest boyunca kurulacak alan, hem gösteri hem uygulama alanlarıyla ziyaretçilere dönemin üretim tekniklerini uygulamalı olarak deneyimleme imkânı sağlıyor.

Atölyeler, etkinlikler ve yerel üretim:

Festivalde toplam 50 farklı deneysel arkeoloji atölyesi yer alacak. Katılımcılar yontma taştan alet yapımı, bitkilerle kumaş boyama, Neolitik dönem mimarisi, çarkta çömlek yapımı, Hitit çivi yazısı, sikke basımı ve antik yemek yapımı gibi atölyelerde geçmişin üretim tekniklerini bizzat uygulama şansı bulacak.

Arkeofest aynı zamanda yerel üretime katkı sunmayı amaçlıyor: Festival alanında kurulacak pazar yerinde bölgedeki kadın girişimcilerin el emeği ürünleri sergilenecek ve ziyaretçilerle buluşacak.

Ulaşım, erişim ve özel programlar:

Etkinlik halka açık ve katılım ücretsiz. Vatandaşların alana rahat ulaşabilmesi için festival günlerinde ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacak; Uludağ Üniversitesi 3 durağından Arkeofest alanına 11.00-18.00 saatleri arasında her 30 dakikada bir araç hareket edecek.

Festivalin ikinci günü olan 27 Eylül Pazar günü saat 15.00'te Rafadan Tayfa ekibi sahne alacak; grup gösterisi ve konseri, özellikle çocuklar ve aileler için eğlenceli anlar oluşturacak.

Yerel yönetimin vurgusu:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Aktopraklık Höyük Arkeopark'ın Bursa'nın binlerce yıllık geçmişine ışık tutan önemli bir değer olduğunu belirterek, şehrin tarihi ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti ve tüm Bursalıları Arkeofest'e davet etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 26-27 EYLÜL TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK ARKEOFEST, 50 FARKLI DENEYSEL ARKEOLOJİ ATÖLYESİNDE TARİH VE ARKEOLOJİ MERAKLILARINI AĞIRLAYACAK.