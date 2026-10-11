Khyber Pakhtunkhwa'da valilik yönetimine geçilerek olağanüstü hal ilan edildi

Olağanüstü hal kararı ve gerekçesi:

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, federal kabinenin tavsiyesi doğrultusunda muhalefetin yönettiği Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde olağanüstü hal ilan edilmesini ve eyalet yönetiminin valiye devredilmesini onayladı. Karar, tutuklu eski Başbakan İmran Khan’ın serbest bırakılmasını talep eden destekçilerinin düzenlediği protestolar ile eyaletteki kötüleşen güvenlik koşullarının gerekçesiyle alındı.

Başbakan Şahbaz Şerif başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında, kamu düzeninin korunması ve eyalet yönetiminin "terörle mücadeleden kasıtlı olarak uzak durması" iddiaları değerlendirildi. Toplantı sonucunda alınan tavsiye Cumhurbaşkanlığına iletildi ve Zerdari tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan tarafından Khyber Pakhtunkhwa’daki güvenlik durumuna ilişkin sunulan tavsiyeyi imzaladı" ifadesine yer verildi.

Muhalefetin tepkisi:

Karara muhalefet cephesinden sert tepki geldi. PTI Genel Başkanı Barrister Gohar Khan, olağanüstü hal ilanını "ciddi bir siyasi hata" ve "halk tarafından kabul edilmeyecek demokratik olmayan bir önlem" olarak nitelendirerek kararı kınadı. Gohar Khan, partisinin uygulamayı tamamen reddettiğini ve halkın haklarını zayıflatan adımlara müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Gerginlik ve güvenlik tartışması:

PTI ile federal hükümet arasındaki gerilim, İmran Khan’ın 2023'teki tutuklanmasının ardından derinleşti. Afganistan sınırındaki Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde artan militan saldırıları federal hükümet tarafından gerekçe gösterilerek, eyalet yönetimi terörle mücadelede yetersiz kalmakla suçlandı. Eyalet yönetimi ise güvenlik mücadelesi için yeterli kaynak ve ekipman sağlanmadığını savundu. İmran Khan’ın serbest bırakılması talebiyle düzenlenen yürüyüş ve protestolar, siyasi gerilimi tırmandırdı; taraflar arasında sürdürülen müzakereler sonuçsuz kaldı.

Alınan karar, eyaletteki yönetsel yetkilerin valiliğe devriyle birlikte hem güvenlik hem de siyasal alanda yeni tartışmaları beraberinde getirecek. Kararın uygulanması ve ortaya çıkacak etkiler, hem merkezi hükümet ile eyalet ilişkileri hem de sokaktaki siyasi tepkiler açısından takip edilecek.

KABİNE TOPLANTISI YAPILDI