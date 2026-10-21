Kırıkkale'de fuhuş soruşturmasında 5 kişi adliyede

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

operasyonun yürütülmesi:

Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sırasında sağlık kontrolleri de gerçekleştirildi ve bu süreç, soruşturmanın usulüne uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla tamamlandı.

adliye işlemleri ve sonuç:

Şüphelilerden 5'i sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık talimatı doğrultusunda bir şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin adli işlemleri halen devam ediyor.

Fuhuş operasyonunda 5 şüpheli adliyeye sevk edildi