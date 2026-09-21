Kırşehir'de ahiliğin sembolü şedle taçlandı: yüzde 45 engelli ayakkabı ustasından örnek adım

şed kuşanma töreni ve ayrıntılar:

Kırşehir'de düzenlenen Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen şed kuşanma töreninde, yüzde 45 engelli ayakkabı ustası Ayvaz Şenlik kentte bir ilke imza attı. Törende Şenlik'e, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek tarafından kaftan giydirilerek şed kuşatma ödülü takdim edildi.

Ayvaz Şenlik, baba mesleği olan ayakkabıcılığı sürdürdüğünü ve engelli kadrosundan esnaf olarak kaftan giyip şed kuşanan ilk kişi olduğunu vurguladı. Şenlik, tören sonrası yaptığı konuşmada, "Kırşehir’de kutlamalar içerisinde bir ilk oldum. Engelli kadrosundan esnaf olarak kaftan giydim ve seçildim. Baba mesleğim olan ayakkabıcılığı devam ettiriyorum. Bu benim için büyük bir onur. Ahilik prensiplerini ve görevlerini ben de çocuklarım da devam ettireceğiz. Gençlere ve engelli bireylere örnek olduğumu düşünüyorum" dedi.

ahilik ve iş hayatında engellilik:

Törende vurgulanan başlıklardan biri, engelli bireylerin çalışma hayatındaki görünürlüğünün artırılması oldu. Şenlik, engelli kadrosundan daha fazla işçi ve esnaf olması gerektiğini belirterek, "Engelliler daha önce evlerinden çıkamıyordu. Şimdi hayatın içerisinde daha fazla yer alıyorlar. İnşallah daha iyi noktalara da gelecekler" şeklinde konuştu. Bu ifadeler, yerel topluluk içinde engellilere yönelik beklenti ve destek taleplerini özetliyor.

Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen de törende söz alarak bu uygulamanın 2026 yılı içerisinde bir ilk olduğunu belirtti. Göçmen, engelli bireylerin toplumdaki görünürlüğünün artırılmasının önemine dikkat çekerek, "Valimiz tarafından engelli bireyimize Türkiye’de ilk olan bir şed kuşatması gerçekleştirildi. Amacımız, engelli bireylerin toplumda daha fazla yer almasını sağlamak. Biz, geleceğe ışık olacak engelli bireylerin daima yanında olacağız" dedi.

Kaftan giyme ve şed kuşanma merasimi, hem Ahilik kültürünün geleneksel unsurlarını canlı tutmayı hem de engelli bireylerin esnaf kimliğiyle toplumsal alanda görünür kılınmasını sağladı. Törende kaydedilen bu adım, şehir ölçeğinde bir ilk olarak nitelenirken, törenin mesajı yerel düzeyde kapsayıcılık ve örnek olma vurgusunu güçlendirdi.

AYAKKABI USTASI AYVAZ ŞENLİK (SOLDA) ŞED KUŞANDI.